USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
Новость дня
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев

У Израиля полная свобода действий в Сирии: беспрерывно бомбит

03:53 391

Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по шести военным объектам на сирийской территории. Об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По его информации, в южной провинции Эс-Сувейда атаке с воздуха подверглись казармы сирийской армии в населенных пунктах Телль-эль-Клейб и Эль-Куфар, которые находятся поблизости от шоссе, ведущего в Дамаск. Еще одна казарма была обстреляна в районе Хорш-эс-Сахва.

В окрестностях Дамаска воздушные рейды совершены на два центра управления РЭБ и базу материально-технического снабжения в Надже.

Ранее авиаудары были нанесены по военному аэродрому Думейр, расположенному в 40 км к северо-востоку от Дамаска на шоссе, ведущем в Пальмиру. Очевидцы также сообщили о мощных взрывах, произошедших на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф в провинции Хама.

«Зачем потратили столько денег?» В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
«Зачем потратили столько денег?» В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
03:35 553
Россия эвакуирует свои войска из Сирии
Россия эвакуирует свои войска из Сирии обновлено 01:55
01:55 3903
После Сирии будет Куба?
После Сирии будет Куба? новый поворот
13 декабря 2024, 23:05 3680
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
13 декабря 2024, 23:32 1423
Команда Трампа обсуждает с Белым домом и Украиной завершение войны
Команда Трампа обсуждает с Белым домом и Украиной завершение войны
13 декабря 2024, 23:23 1943
«Командующий» сирийских курдов просит США о помощи
«Командующий» сирийских курдов просит США о помощи фото; видео; обновлено 02:55
02:55 18123
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
13 декабря 2024, 18:57 8590
Эрдоган призвал союзников Асада посмотреть на подземные тюрьмы в Дамаске
Эрдоган призвал союзников Асада посмотреть на подземные тюрьмы в Дамаске
13 декабря 2024, 22:21 3983
Шестнадцатый день протестов в Тбилиси. А Макрон обратился к грузинам
Шестнадцатый день протестов в Тбилиси. А Макрон обратился к грузинам
13 декабря 2024, 22:12 3194
Сирийская национальная армия отбила у курдов важную плотину
Сирийская национальная армия отбила у курдов важную плотину
13 декабря 2024, 21:44 3570
Спецпосланник Трампа: Скоро все закончится
Спецпосланник Трампа: Скоро все закончится
13 декабря 2024, 21:16 4496

ЭТО ВАЖНО

«Зачем потратили столько денег?» В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
«Зачем потратили столько денег?» В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
03:35 553
Россия эвакуирует свои войска из Сирии
Россия эвакуирует свои войска из Сирии обновлено 01:55
01:55 3903
После Сирии будет Куба?
После Сирии будет Куба? новый поворот
13 декабря 2024, 23:05 3680
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
13 декабря 2024, 23:32 1423
Команда Трампа обсуждает с Белым домом и Украиной завершение войны
Команда Трампа обсуждает с Белым домом и Украиной завершение войны
13 декабря 2024, 23:23 1943
«Командующий» сирийских курдов просит США о помощи
«Командующий» сирийских курдов просит США о помощи фото; видео; обновлено 02:55
02:55 18123
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
13 декабря 2024, 18:57 8590
Эрдоган призвал союзников Асада посмотреть на подземные тюрьмы в Дамаске
Эрдоган призвал союзников Асада посмотреть на подземные тюрьмы в Дамаске
13 декабря 2024, 22:21 3983
Шестнадцатый день протестов в Тбилиси. А Макрон обратился к грузинам
Шестнадцатый день протестов в Тбилиси. А Макрон обратился к грузинам
13 декабря 2024, 22:12 3194
Сирийская национальная армия отбила у курдов важную плотину
Сирийская национальная армия отбила у курдов важную плотину
13 декабря 2024, 21:44 3570
Спецпосланник Трампа: Скоро все закончится
Спецпосланник Трампа: Скоро все закончится
13 декабря 2024, 21:16 4496
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться