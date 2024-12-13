У Израиля полная свобода действий в Сирии: беспрерывно бомбит

Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по шести военным объектам на сирийской территории. Об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По его информации, в южной провинции Эс-Сувейда атаке с воздуха подверглись казармы сирийской армии в населенных пунктах Телль-эль-Клейб и Эль-Куфар, которые находятся поблизости от шоссе, ведущего в Дамаск. Еще одна казарма была обстреляна в районе Хорш-эс-Сахва.

В окрестностях Дамаска воздушные рейды совершены на два центра управления РЭБ и базу материально-технического снабжения в Надже.

Ранее авиаудары были нанесены по военному аэродрому Думейр, расположенному в 40 км к северо-востоку от Дамаска на шоссе, ведущем в Пальмиру. Очевидцы также сообщили о мощных взрывах, произошедших на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф в провинции Хама.