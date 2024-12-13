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Удар по российской нефтебазе

04:02 507

В ночь на субботу российский город Орел подвергся атаке беспилотников. Российские телеграм-каналы сообщают, что дроны пытались атаковать расположенную в регионе нефтебазу.

В Сети опубликованы видео, на которых слышны звуки летательного аппарата и виден по меньшей мере один взрыв в районе промышленного объекта. Ппишут о дыме и пожаре в районе предполагаемого попадания.

Официальной информации об атаке на Орел пока нет.

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