И сербы попали под санкции

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что США введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за российской собственности. Об этом он рассказал в эфире телеканала Informer.

По словам Вучича, речь идёт о "вероятно, самых жёстких санкциях", которые вступят в силу с 1 января 2025 года. Он допустил, что к ограничениям присоединится и Великобритания. "Но это касается всех, потому что, когда компания находится под американскими санкциями, никто не хочет с ней работать", – добавил сербский президент.

Также Вучич отметил, что давно ожидал санкций от Евросоюза, но "пришло не оттуда". "Это создаёт нам проблемы с нашими российскими друзьями", – сказал Вучич.

Российским компаниям "Газпром нефть" и "Газпром" принадлежат 56,15% NIS, ещё 29,87% – в собственности Сербии. "Нужно дождаться окончательного решения. Нам предстоят переговоры с Россией, чтобы посмотреть, можно ли снизить её долю ниже 50 процентов. Можем ли мы выкупить часть", – сообщил Вучич, добавив, что "поговорит с американцами".

Энергетический сектор Сербии значительно зависит от России. "Газпром" является единственным поставщиком газа в страну и основным владельцем обоих газопроводов, по которым российский газ доставляется в дома и на предприятия Сербии. Последнее соглашение о газовых поставках, заключённое в мае 2022 года, истекает в марте 2025 года.