Иран угрожает: «Сравняем с землей…»

Если объекты Ирана попадут под удар, Тегеран «сравняет с землей» газовые объекты Катара. Об этом заявил бывший советник переговорной группы Ирана по ядерной проблеме, профессор Мохаммед Маранди.

Так Маранди отреагировал на информацию WSJ о том, что Трамп рассматривает удары по Ирану, чтобы помешать созданию им ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп обдумывает вариант с ударами по Ирану с целью не дать ему получить ядерное оружие. Многие советники и приближенные Трампа отмечали, что речь в основном шла о поддержке ударов Израиля по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, или даже о возможном участии США в операции.