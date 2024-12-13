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Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев

Иран угрожает: «Сравняем с землей…»

10:39 2233

Если объекты Ирана попадут под удар, Тегеран «сравняет с землей» газовые объекты Катара. Об этом заявил бывший советник переговорной группы Ирана по ядерной проблеме, профессор Мохаммед Маранди.

Так Маранди отреагировал на информацию WSJ о том, что Трамп рассматривает удары по Ирану, чтобы помешать созданию им ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп обдумывает вариант с ударами по Ирану с целью не дать ему получить ядерное оружие. Многие советники и приближенные Трампа отмечали, что речь в основном шла о поддержке ударов Израиля по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, или даже о возможном участии США в операции.

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