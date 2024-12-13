Над США летают таинственные дроны. Трамп призвал сбивать их

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые появлялись в последнее время в разных частях страны, об этом говорится в его сообщении в соцсети Truth Social.

«По всей стране замечены таинственные дроны. Неужели это происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае сбивайте их!» — написал он (цитата по Bloomberg).

Агентство напоминает, что в последнее время сообщения о беспилотниках, летающих над военными объектами, железнодорожными станциями, линиями электропередач, полицейскими участками и водохранилищами, поступали из штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк.

В Белом доме и Пентагоне заявили, что беспилотники не несут угрозы для США. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что многие из замеченных объектов использовались на законных основаниях. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что нет никаких доказательств создания дронов иностранной организацией или их работы на противника.