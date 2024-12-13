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Турецким войскам приказали сбивать израильские самолеты

11:11 2450

Турция готова сбивать израильские самолеты, если те будут наносить удары в поддержку курдских сил, передает телеграм-канал «Голос Турции», чьи источники сообщили об этом.

Издание утверждает, что сирийские курды обратилась к Израилю с просьбой о помощи, в том числе в использовании его авиации против протурецких сил. Высокопоставленные источники «Голоса Турции» сообщили, что в курсе этого и уже дали Израилю понять, что не потерпят, чтобы он помогал курдам.

«В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их. Соответствующие приказы уже переданы нашему Генеральному штабу ВС Турции», — цитирует издание свои источники.

Yeni Şafak отмечает, что Израиль прежде не наносил удары по протурецким силам в Сирии.

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