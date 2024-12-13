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Турция отказалась от санкций против «Газпромбанка»

11:30 851

Турция подала заявки в США на исключение «Газпромбанка» из санкционного списка, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны и продолжить сделки по закупке газа, передает издание Hürriyet со ссылкой на источники.

В Анкаре отметили, что Турции важно получить от Вашингтона согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через «Газпромбанк», иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны.

Согласно газете, оплата в рублях за поставки российского газа в Евросоюз осуществляется через «Газпромбанк», и исключение его из санкционного списка будет благоприятным для Турции. Журналисты сообщают, что Турция активно изучает ситуацию вокруг санкций и ожидает мягкого исключения «Газпромбанка» из списка.

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