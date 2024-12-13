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Российская армия стремительно идет вперед. Уволен украинский генерал

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Генштаб Вооружённых сил Украины в вечерней сводке за 13 декабря сообщил о «напряжённой обстановке» на Покровском и Времевском направлениях на юго-западе Донецкой области. Именно там российские войска сосредотачивают свои основные наступательные усилия. Также попытки наступления продолжаются на Кураховском и Лиманском направлениях.

В сводке перечислены населённые пункты, рядом с которыми идут бои. Среди них и ряд сёл к югу от города Курахово, где в последние дни украинские военные, по сообщениям как российских, так и украинских источников, оказались под угрозой окружения. Аналитический проект DeepState, отслеживающий изменения на фронте, в ночь на субботу сообщил, что российские военные оккупировали Весёлый Гай, Елизаветовку и Романовку, также ведутся бои в Успеновке.

Ранее о взятии этих населённых пунктов сообщали российские военные блогеры. Если информация подтвердится, это будет означать, что украинские военные сумели избежать окружения, однако потеряли территорию южнее Курахово.

В самом городе продолжаются бои, по оценкам, российским военным удалось занять примерно его половину. В частности, под их контроль перешёл элеватор на восточной окраине, там вывесили российский флаг.

Также продолжается наступление российских сил на Покровск - самый крупный город на юго-западе Донецкой области, остающийся под контролем Украины. Отказавшись от наступления в лоб, российские военные пытаются прорваться к городу с юга, отмечают аналитики американского Института изучения войны.

В районе Курахово и Покровска российским военным осталось 10-15 километров до выхода на административную границу Донецкой области.

Источники Financial Times сообщили накануне о том, что был уволен командующий украинской ОТГ «Донецк» Александр Луценко, на его должность назначили бригадного генерала Александра Тарнавского. Официально это не подтверждено. Ряд популярных украинских блогеров и телеграм-каналов ранее критиковал Луценко.

Российские военные в последние месяцы увеличили темпы продвижения и захвата украинских территорий - в среднем под их контроль, судя по имеющимся данным, переходит более 10 квадратных километров территории в сутки. В то же время, по-прежнему не происходит прорывов фронта, бои идут фактически за каждый населённый пункт, а большая часть линии фронта фактически не менялась на протяжении месяцев.

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