Президента Южной Кореи отправили в отставку

Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю, на прошлой неделе предпринявшему неудачную попытку ввести в стране военное положение, сообщает Yonhap.

Подобную меру поддержали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания. Против проголосовали 85 членов парламента, еще трое воздержались от голосования, 8 голосов признаны недействительными.

Для импичмента была необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Однако у шести оппозиционных партий, запустивших процедуру, есть всего 192 мест, поэтому им необходимо было заручиться поддержкой по меньшей мере восьмерых членов правящей партии «Сила народа».

Центральный районный суд Сеула постановил арестовать руководство южнокорейской полиции, подозреваемое в содействии президенту страны Юн Сок Ёлю при введении им военного положения третьего декабря.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, соответствующее решение по требованию прокуратуры вынесено в отношении генерального комиссара Национального агентства полиции Чо Джи Хо и начальника полиции Сеула Ким Бон Сика.

Указанные лица были задержаны 11 декабря на том основании, что приказали оцепить Национальное собрание (парламент) после объявления военного положения и не позволили членам парламента, которые должны были участвовать в голосовании по решению главы государства, войти в здание законодательного органа.

Ранее сообщалось, что в субботу не менее 200 000 человек выйдут на улицы Сеула, столицы Южной Кореи, чтобы потребовать отставки президента.