Сирийские «Соловьевы» пойдут под суд

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Сотрудники военных СМИ, причастных к преступлениям режима экс-президента Сирии Башара Асада, станут фигурантами судебных разбирательств, сообщило Министерство информации страны.

«Все работники военных СМИ, которые были частью военной и пропагандистской машины павшего режима Асада и прямо или косвенно способствовали пропаганде его преступлений и массовых убийств сирийского народа, будут подвергнуты справедливому судебному разбирательству в рамках правосудия переходного периода», — говорится в заявлении ведомства.

Асад сложил полномочия и покинул Сирию 8 декабря, получив убежище в России, после того как антиправительственные войска вошли в Дамаск и заявили о его свержении. На этом закончилось более чем пятидесятилетнее руководство страной семьи Асад: с 1971 года по 2000-й президентом Сирии был отец Башара Асада Хафез, после его смерти пост занял его сын в результате безальтернативного референдума.

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