Cирия призывает ООН угомонить Израиль

Временное правительство Сирии призывает Совбез ООН принять меры, чтобы заставить Израиль немедленно прекратить атаки на Сирию и вернуться к границам 1974 года. Об этом говорится в письме, адресованном организации.

Отмечается, что это было первое письмо в ООН от новых властей Сирии.

Соглашение о разъединении сил между Израилем и Сирией, положившее конец войне Судного дня, было подписано между двумя странами 31 мая 1974 года. В рамках соглашения были проведены линии разделения израильско-сирийской границы и создана буферная зона, которая, в основном, была определена на сирийской стороне.