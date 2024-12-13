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Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
Новость дня
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев

Армяне опасаются: Турция поглотит армянскую экономику

15:26 384

Турции достаточно инвестировать всего 2,5 млрд долларов, чтобы установить полный контроль над армянским рынком, заявил сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян.

По его мнению, на первом этапе рынок Армении заполнят дешевые турецкие товары, неизбежно вытеснив армянских производителей.

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