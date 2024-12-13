Армяне опасаются: Турция поглотит армянскую экономику
15:26 384
Турции достаточно инвестировать всего 2,5 млрд долларов, чтобы установить полный контроль над армянским рынком, заявил сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян.
По его мнению, на первом этапе рынок Армении заполнят дешевые турецкие товары, неизбежно вытеснив армянских производителей.
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