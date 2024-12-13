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Кобахидзе: «Майдан провалился, идем в ЕС»

15:33 320

Грузия сделает все для членства в ЕС, заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе после президентских выборов.

«Грузия может пойти на компромиссы с Евросоюзом, но не за счет суверенитета, независимости и территориальной целостности», - сказал Кобахидзе. По его словам, «Майдан в Грузии провалился».

Кобахидзе добавил, избрание на пост президента Грузии Михаила Кавелашвили «поспособствует укреплению государства».

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