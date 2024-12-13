Кобахидзе: «Майдан провалился, идем в ЕС»
15:33 320
Грузия сделает все для членства в ЕС, заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе после президентских выборов.
«Грузия может пойти на компромиссы с Евросоюзом, но не за счет суверенитета, независимости и территориальной целостности», - сказал Кобахидзе. По его словам, «Майдан в Грузии провалился».
Кобахидзе добавил, избрание на пост президента Грузии Михаила Кавелашвили «поспособствует укреплению государства».
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