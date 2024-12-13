В Турции назвали самое большое желание
15:59 1777
Самое большое желание Анкары – скорейшее соглашение между Азербайджаном и Арменией, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.
«Наше самое большое желание - как можно скорее достичь соглашения между Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира на Кавказе», - сказал он.
При этом Гюлер добавил, что Турция «всегда поддерживает Азербайджан в его стремлении к стабильности».
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