В Турции назвали самое большое желание

Самое большое желание Анкары – скорейшее соглашение между Азербайджаном и Арменией, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

«Наше самое большое желание - как можно скорее достичь соглашения между Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира на Кавказе», - сказал он.

При этом Гюлер добавил, что Турция «всегда поддерживает Азербайджан в его стремлении к стабильности».