Путин обещает «жесткий отпор»

Президент России Владимир Путин заявил, что «многоконфессиональный и многонациональный народ при всем своем внутреннем многообразии был и будет единым». Об этом он сказал, выступая на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия». Российский президент заявил, что «во все исторические времена противники пробовали расшатать это единство».

«И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту», - сказал он.

Путин пообещал, что такие «провокации будут жестко пресекаться».

«Ответим на любые угрозы и вызовы, готовы дать отпор по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения», - добавил российский президент.