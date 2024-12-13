Раненые российские военные угодили в ДТП: 5 погибших
16:37 1826
Автобус с ранеными российскими военными попал в смертельное ДТП: 5 человек погибли, еще 46 ранены, пишут российские СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел вчера в Воронежской области. «УРАЛ» с российскими военными совершил лобовое столкновение с автобусом, в котором также находились военнослужащие ВС РФ.
В результате ДТП погибли оба водителя и 5 военнослужащих. Официальные лица аварию пока не комментировали.
December 14, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!