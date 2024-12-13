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Раненые российские военные угодили в ДТП: 5 погибших

ВИДЕО
16:37 1826

Автобус с ранеными российскими военными попал в смертельное ДТП: 5 человек погибли, еще 46 ранены, пишут российские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел вчера в Воронежской области. «УРАЛ» с российскими военными совершил лобовое столкновение с автобусом, в котором также находились военнослужащие ВС РФ.

В результате ДТП погибли оба водителя и 5 военнослужащих. Официальные лица аварию пока не комментировали.

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