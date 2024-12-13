USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
Новость дня
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев

Алиев поздравил нового президента Грузии

16:43 1661

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии.

«Азербайджано-грузинские отношения продиктованы волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства, всегда поддерживали друг друга. Нас радует, что построенные на таком прочном фундаменте и основанные на взаимном уважении и доверии наши двусторонние отношения сегодня всесторонне и успешно развиваются.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и расширение наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства, на благо наших стран и народов, ради обеспечения стабильности и безопасности нашего региона, реализации его экономического потенциала», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Турецкое посольство вновь заработало спустя 13 лет
Турецкое посольство вновь заработало спустя 13 лет обновлено 17:51; видео
17:51 15530
После Сирии будет Куба?
После Сирии будет Куба? новый поворот; все еще актуально
13 декабря 2024, 23:05 8403
Зурабишвили: «Год назад Грузия стала кандидатом в члены ЕС, а теперь…»
Зурабишвили: «Год назад Грузия стала кандидатом в члены ЕС, а теперь…» обновлено 16:45; видео
16:35 17471
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
13 декабря 2024, 18:57 12534
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами»
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами» ВИДЕО
11:54 6611
Российская армия стремительно идет вперед. Уволен украинский генерал
Российская армия стремительно идет вперед. Уволен украинский генерал
11:45 6266
Турецким войскам приказали сбивать израильские самолеты
Турецким войскам приказали сбивать израильские самолеты
11:11 7443
Смерть ближе, чем жизнь
Смерть ближе, чем жизнь сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
01:41 7969
Рой беспилотников по ночам: ни Пентагон, ни ФБР не могут дать ответы на вопросы
Рой беспилотников по ночам: ни Пентагон, ни ФБР не могут дать ответы на вопросы главное на этот час; все еще актуально
13 декабря 2024, 13:53 8758
«Зачем потратили столько денег?». В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
«Зачем потратили столько денег?». В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
03:35 6280
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
13 декабря 2024, 23:32 3010

ЭТО ВАЖНО

Турецкое посольство вновь заработало спустя 13 лет
Турецкое посольство вновь заработало спустя 13 лет обновлено 17:51; видео
17:51 15530
После Сирии будет Куба?
После Сирии будет Куба? новый поворот; все еще актуально
13 декабря 2024, 23:05 8403
Зурабишвили: «Год назад Грузия стала кандидатом в члены ЕС, а теперь…»
Зурабишвили: «Год назад Грузия стала кандидатом в члены ЕС, а теперь…» обновлено 16:45; видео
16:35 17471
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
13 декабря 2024, 18:57 12534
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами»
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами» ВИДЕО
11:54 6611
Российская армия стремительно идет вперед. Уволен украинский генерал
Российская армия стремительно идет вперед. Уволен украинский генерал
11:45 6266
Турецким войскам приказали сбивать израильские самолеты
Турецким войскам приказали сбивать израильские самолеты
11:11 7443
Смерть ближе, чем жизнь
Смерть ближе, чем жизнь сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
01:41 7969
Рой беспилотников по ночам: ни Пентагон, ни ФБР не могут дать ответы на вопросы
Рой беспилотников по ночам: ни Пентагон, ни ФБР не могут дать ответы на вопросы главное на этот час; все еще актуально
13 декабря 2024, 13:53 8758
«Зачем потратили столько денег?». В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
«Зачем потратили столько денег?». В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
03:35 6280
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
13 декабря 2024, 23:32 3010
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться