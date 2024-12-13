Алиев поздравил нового президента Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии.

«Азербайджано-грузинские отношения продиктованы волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства, всегда поддерживали друг друга. Нас радует, что построенные на таком прочном фундаменте и основанные на взаимном уважении и доверии наши двусторонние отношения сегодня всесторонне и успешно развиваются.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и расширение наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства, на благо наших стран и народов, ради обеспечения стабильности и безопасности нашего региона, реализации его экономического потенциала», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте главы государства.