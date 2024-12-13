В Азербайджане стартовал зимний туристический сезон

В связи с началом зимнего туристического сезона Государственное агентство по туризму Азербайджана совместно с Туристическим центром «Шахдаг» 14-15 декабря организовали медиатур.

Основная цель мероприятия – ознакомить с возможностями зимнего туризма Азербайджана, продемонстрировать существующие и новые продукты, повысить интерес к внутреннему туризму, побудить людей к зимнему туризму, продемонстрировать последние инновации в области развития туристической отрасли, а также проинформировать общественность о подготовке «Шахдаг» к зимнему сезону. Выступая на мероприятии, советник председателя Госагентства Кянан Гулузаде сообщил, что общее число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-ноябре 2024 года, составило 2 млн 412 тысяч человек, и это на 27% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. По его словам, число иностранных граждан, которые посетят страну в 2025 году, ожидается на уровне 3 млн, согласно соответствующим темпам роста, к 2028-му это число достигнет 4 млн.

«За 11 месяцев текущего года в Азербайджан было выполнено 24 519 коммерческих рейсов, это на 18% больше по сравнению с предыдущим периодом 2023 года», - резюмировал К.Гулузаде. Как сообщил заместитель председателя правления Азербайджанского бюро туризма Джаваншир Байрамов, согласно Стратегии туристического маркетинга, предусмотренной на 2024-2026 годы, работа ведется по четырем основным направлениям. «Для продвижения туризма ведется активная работа в направлении исследования новых целевых рынков и повышения активности на существующих», - отметил он.