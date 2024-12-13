USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев
Новость дня
Асад передал Израилю «список секретных целей», а армия Турции пошла на курдских повстанцев

В Азербайджане стартовал зимний туристический сезон

фото
16:50 909

В связи с началом зимнего туристического сезона Государственное агентство по туризму Азербайджана совместно с Туристическим центром «Шахдаг» 14-15 декабря организовали медиатур.

Основная цель мероприятия – ознакомить с возможностями зимнего туризма Азербайджана, продемонстрировать существующие и новые продукты, повысить интерес к внутреннему туризму, побудить людей к зимнему туризму, продемонстрировать последние инновации в области развития туристической отрасли, а также проинформировать общественность о подготовке «Шахдаг» к зимнему сезону.

Выступая на мероприятии, советник председателя Госагентства Кянан Гулузаде сообщил, что общее число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-ноябре 2024 года, составило 2 млн 412 тысяч человек, и это на 27% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

По его словам, число иностранных граждан, которые посетят страну в 2025 году, ожидается на уровне 3 млн, согласно соответствующим темпам роста, к 2028-му это число достигнет 4 млн.

«За 11 месяцев текущего года в Азербайджан было выполнено 24 519 коммерческих рейсов, это на 18% больше по сравнению с предыдущим периодом 2023 года», - резюмировал К.Гулузаде.

Как сообщил заместитель председателя правления Азербайджанского бюро туризма Джаваншир Байрамов, согласно Стратегии туристического маркетинга, предусмотренной на 2024-2026 годы, работа ведется по четырем основным направлениям.

«Для продвижения туризма ведется активная работа в направлении исследования новых целевых рынков и повышения активности на существующих», - отметил он.

По словам Дж.Байрамова, в текущем году были задействованы около 30 активных кампаний по продвижению туристического потенциала Азербайджана, в частности, публикации в зарубежных медиаресурсах, участие на международных туристических мероприятиях и B2B встречах.

Между тем председатель Туристического центра Рустам Наджафов сообщил, что в 2025 году «Шахдаг» примет международные спортивные соревнования и мероприятия.

По его словам, перед открытием зимнего сезона были реализованы новые инфраструктурные проекты, проведены работы по модернизации, полностью подготовлены отели и канатные дороги, а также созданы новые зимние развлечения и аттракционы, предлагаемые гостям.

«В результате успешной рекламной деятельности, проводимой на международных рынках в последние годы, увеличилось число посетителей комплекса, расширилась география стран», - резюмировал Р.Наджафов.

В рамках двухдневного медиатура представители местных СМИ ознакомятся с развлечениями, предлагаемыми гостям в турцентре.

Напомним, что с января по 14 декабря 2024 года число проживающих в гостиницах «Шахдаг» составило 101 939 человек, а гостей, воспользовавшихся услугами турцентра, - 266 579.

Турецкое посольство вновь заработало спустя 13 лет
Турецкое посольство вновь заработало спустя 13 лет обновлено 17:51; видео
17:51 15536
После Сирии будет Куба?
После Сирии будет Куба? новый поворот; все еще актуально
13 декабря 2024, 23:05 8403
Зурабишвили: «Год назад Грузия стала кандидатом в члены ЕС, а теперь…»
Зурабишвили: «Год назад Грузия стала кандидатом в члены ЕС, а теперь…» обновлено 16:45; видео
16:35 17477
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
13 декабря 2024, 18:57 12534
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами»
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами» ВИДЕО
11:54 6613
Российская армия стремительно идет вперед. Уволен украинский генерал
Российская армия стремительно идет вперед. Уволен украинский генерал
11:45 6269
Турецким войскам приказали сбивать израильские самолеты
Турецким войскам приказали сбивать израильские самолеты
11:11 7446
Смерть ближе, чем жизнь
Смерть ближе, чем жизнь сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
01:41 7970
Рой беспилотников по ночам: ни Пентагон, ни ФБР не могут дать ответы на вопросы
Рой беспилотников по ночам: ни Пентагон, ни ФБР не могут дать ответы на вопросы главное на этот час; все еще актуально
13 декабря 2024, 13:53 8758
«Зачем потратили столько денег?». В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
«Зачем потратили столько денег?». В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
03:35 6281
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
13 декабря 2024, 23:32 3010

ЭТО ВАЖНО

Турецкое посольство вновь заработало спустя 13 лет
Турецкое посольство вновь заработало спустя 13 лет обновлено 17:51; видео
17:51 15536
После Сирии будет Куба?
После Сирии будет Куба? новый поворот; все еще актуально
13 декабря 2024, 23:05 8403
Зурабишвили: «Год назад Грузия стала кандидатом в члены ЕС, а теперь…»
Зурабишвили: «Год назад Грузия стала кандидатом в члены ЕС, а теперь…» обновлено 16:45; видео
16:35 17477
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
13 декабря 2024, 18:57 12534
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами»
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами» ВИДЕО
11:54 6613
Российская армия стремительно идет вперед. Уволен украинский генерал
Российская армия стремительно идет вперед. Уволен украинский генерал
11:45 6269
Турецким войскам приказали сбивать израильские самолеты
Турецким войскам приказали сбивать израильские самолеты
11:11 7446
Смерть ближе, чем жизнь
Смерть ближе, чем жизнь сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
01:41 7970
Рой беспилотников по ночам: ни Пентагон, ни ФБР не могут дать ответы на вопросы
Рой беспилотников по ночам: ни Пентагон, ни ФБР не могут дать ответы на вопросы главное на этот час; все еще актуально
13 декабря 2024, 13:53 8758
«Зачем потратили столько денег?». В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
«Зачем потратили столько денег?». В Иране недовольны из-за выделенных на Сирию миллиардов
03:35 6281
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
Спустя 12 лет: посольство Турции в Сирии возобновляет работу
13 декабря 2024, 23:32 3010
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться