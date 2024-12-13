Министр науки и образования встретился с руководителями бакинских школ

Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с руководителями общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования города Баку.

На встрече также присутствовали директор Государственного агентства дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования Эшки Багиров, глава Бакинского управления образования Нармина Гусейнова и директора школ Ясамальского и Наримановского районов Баку.

Министр рассказал о реформах, проводимых в сфере образования, достигнутых в этом году успехах и перспективах, а также обозначил основные приоритетные направления.

Отметив, что реформы в сфере образования носят непрерывный характер, министр сообщил, что одно из важнейших направлений этих реформ связано с управлением.