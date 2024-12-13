Путин разбудил стратегического противника

Марк Рютте, лишь недавно сменивший на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга, стартовал сразу очень активно и показательно. Заступив на должность 1 октября, он уже 3 октября встречался в Киеве с Зеленским. А 22 ноября, спустя пару недель после выборов, встречался во Флориде с Дональдом Трампом.

Еще будучи главой правительства Нидерландов, Рютте занимал очень жесткую позицию по вопросам обороны Европы и поддержки Украины в ее войне против России. Сейчас у него появилась возможность проводить взгляды в качестве топ-фигуры в самой мощной международной оборонной структуре в мире. Надо сказать, Марк Рютте весьма встревожен. Своими опасениями он поделился на выступлении, организованном аналитическим центром Carnegie Europe в Брюсселе. «Буду честен: ситуация с безопасностью выглядит не очень хорошо. Несомненно, она в худшем состоянии за всю мою жизнь», - начало выступления было многообещающее. «Из Брюсселя лишь день езды на автомобиле до Украины. Один день – вот как близко падают русские бомбы. Вот как близко летают иранские дроны. Немногим дальше воюют северокорейские солдаты». «Путин старается стереть Украину с карты. Он старается фундаментально изменить архитектуру безопасности, которая уберегала Европу десятки лет. Он старается разрушить нашу свободу и образ жизни». Рютте указывает, что в 2025 году общие военные траты России составят от 7 до 8% ВВП, треть российского бюджета, самый высокий уровень после холодной войны. Качество военной продукции России оставляет желать лучшего, но с помощью Ирана, Северной Кореи и Китая она компенсирует количеством.

Китай тоже резко наращивает свои военные возможности, в частности в ядерной сфере: с 200 боеголовок в 2020 году он намерен к 2030 году нарастить их количество до тысячи. «Россия, Китай, Северная Корея и Иран работают над тем, чтобы ослабить Северную Америку и Европу… Они тестируют нас. А остальной мир наблюдает… Нет, мы не воюем. Но и миром это точно не назовешь». Генсек приводит примеры враждебных действий прямо в Европе, связанных не только с Украиной: кибератаки, диверсии на оборонных объектах, покушения. «Пока наше сдерживание на неплохом уровне, но меня беспокоит завтрашний день. Мы не готовы к тому, что нас ждет через четыре-пять лет… Опасность надвигается на полной скорости. Мы не должны закрывать на это глаза. Мы должны отдавать себе отчет: то, что происходит в Украине, может происходить и здесь. И независимо от исхода этой войны, мы не получим безопасного будущего, если не подготовимся к будущим угрозам». «Мы можем предотвратить новую большую войну на территории НАТО и сохранить наш образ жизни. Для этого нужно действовать быстрее и интенсивнее. Пришло время начать мыслить, как во время войны, и резко повысить военные расходы и траты на оборонное производство».