Путин разбудил стратегического противника
Марк Рютте, лишь недавно сменивший на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга, стартовал сразу очень активно и показательно. Заступив на должность 1 октября, он уже 3 октября встречался в Киеве с Зеленским. А 22 ноября, спустя пару недель после выборов, встречался во Флориде с Дональдом Трампом.
Еще будучи главой правительства Нидерландов, Рютте занимал очень жесткую позицию по вопросам обороны Европы и поддержки Украины в ее войне против России. Сейчас у него появилась возможность проводить взгляды в качестве топ-фигуры в самой мощной международной оборонной структуре в мире. Надо сказать, Марк Рютте весьма встревожен. Своими опасениями он поделился на выступлении, организованном аналитическим центром Carnegie Europe в Брюсселе.
«Буду честен: ситуация с безопасностью выглядит не очень хорошо. Несомненно, она в худшем состоянии за всю мою жизнь», - начало выступления было многообещающее.
«Из Брюсселя лишь день езды на автомобиле до Украины. Один день – вот как близко падают русские бомбы. Вот как близко летают иранские дроны. Немногим дальше воюют северокорейские солдаты».
«Путин старается стереть Украину с карты. Он старается фундаментально изменить архитектуру безопасности, которая уберегала Европу десятки лет. Он старается разрушить нашу свободу и образ жизни».
Рютте указывает, что в 2025 году общие военные траты России составят от 7 до 8% ВВП, треть российского бюджета, самый высокий уровень после холодной войны. Качество военной продукции России оставляет желать лучшего, но с помощью Ирана, Северной Кореи и Китая она компенсирует количеством.
Китай тоже резко наращивает свои военные возможности, в частности в ядерной сфере: с 200 боеголовок в 2020 году он намерен к 2030 году нарастить их количество до тысячи.
«Россия, Китай, Северная Корея и Иран работают над тем, чтобы ослабить Северную Америку и Европу… Они тестируют нас. А остальной мир наблюдает… Нет, мы не воюем. Но и миром это точно не назовешь». Генсек приводит примеры враждебных действий прямо в Европе, связанных не только с Украиной: кибератаки, диверсии на оборонных объектах, покушения.
«Пока наше сдерживание на неплохом уровне, но меня беспокоит завтрашний день. Мы не готовы к тому, что нас ждет через четыре-пять лет… Опасность надвигается на полной скорости. Мы не должны закрывать на это глаза. Мы должны отдавать себе отчет: то, что происходит в Украине, может происходить и здесь. И независимо от исхода этой войны, мы не получим безопасного будущего, если не подготовимся к будущим угрозам».
«Мы можем предотвратить новую большую войну на территории НАТО и сохранить наш образ жизни. Для этого нужно действовать быстрее и интенсивнее. Пришло время начать мыслить, как во время войны, и резко повысить военные расходы и траты на оборонное производство».
«Наша оборонная индустрия ослаблена десятилетиями недоинвестирования и узких национальных интересов: когда на континенте царит мир, поддержка обороны необязательный выбор. В результате наша промышленность слишком маленькая, слишком фрагментированная и слишком медленная… По некоторым данным, Китай приобретает высокотехнологические оружейные системы и оборудование в пять-шесть раз быстрее, чем США… Россия и Китай вырываются вперед, мы рискуем отстать. Это очень опасно».
«Да, мы тратим на оборону больше, чем десять лет назад, но намного меньше, чем во время холодной войны, хотя угроза нашей свободе и безопасности так же велика, если не больше… Во время холодной войны европейцы тратили на оборону больше 3% ВВП, и такой подход позволил нам выиграть в холодной войне… К 2023 году страны НАТО согласились инвестировать не меньше 2%... Я вам должен сказать, нам понадобится гораздо больше 2%».
«Украина выделила около четверти ВВП на оборону на следующий год. Это больше, в десять раз больше, чем тратят партнеры по НАТО. Суровое напоминание, что свобода не обходится бесплатно… Если мы вместе не станем тратить больше, чтобы предотвратить войну, мы заплатим больше, намного, намного большую цену позже, воюя. Не миллиарды, а триллионы евро».
Новый генсек НАТО просто бьет тревогу, и очевидно, что она основана на его глубоких убеждениях, а вовсе не на опасениях, что Дональд Трамп прекратит нынешнюю оборонную поддержку своих европейских союзников. Скорее, его взгляды совпадают с позицией будущего американского президента, убежденного, что Европе следует больше заботиться о своей безопасности. Очевидно, стараниями России и ее явных и неявных партнеров удалось разбудить и сильно встревожить стратегического противника, который теперь потратит огромные усилия и суммы, чтобы вернуть прежнюю уверенность в неуязвимости. Этого ли добивался Кремль, высокомерно требуя НАТО забирать манатки и убираться на границы 1997 года?