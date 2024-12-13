Медведев заявил, что у России могут появиться новые регионы

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев не исключил возможное появление «новых регионов в составе России». Об этом он заявил на съезде «Единой России», который проходит в национальном центре «Россия».

«Кстати, этот опыт (аннексии украинских территорий) может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», — сказал Медведев.