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Медведев заявил, что у России могут появиться новые регионы

18:18 394

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев не исключил возможное появление «новых регионов в составе России». Об этом он заявил на съезде «Единой России», который проходит в национальном центре «Россия».

«Кстати, этот опыт (аннексии украинских территорий) может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», — сказал Медведев.

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