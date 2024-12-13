Зеленский: «Россия бросает северокорейцев в штурмы»

Президент Владимир Зеленский заявил о наличии данных о начале применения северокорейских войск в штурмах против украинских сил в Курской области.

«Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи – заметное количество.

Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области. Пока что только там. Но мы имеем информацию о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже тоже заметны.

Фактически Москва втянула в эту войну еще одно государство, причем втянула максимально. И если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили?», - сказал Зеленский.