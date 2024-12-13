Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира!

В весовой категории до 109 кг он в рывке, не сумев взять сначала 178 кг, а затем 182 кг, проявил силу воли и поднял штангу весом 183 кг. В результате Дадаш в этом упражнении занял 4-е место.

В толчке действующий чемпион Европы и бронзовый призер ЧМ-2023 в первой попытке поднял 216 кг, а во второй - 221 кг. Этот результат позволил ему завоевать серебро как в толчке, так и в сумме двух упражнений (404 кг). От третьей попытки азербайджанский штангист отказался, так как шансов завоевать золото в борьбе с узбекским спортсменом Русланом Нуридиновым не было. Тот поднял в рывке 242 кг, а в сумме 424 кг. Бронза в сумме у иранца Мехди Карами (400 кг).

Таким образом, после бронзы на прошлогоднем чемпионате мира Дадаш Дадашбейли завоевал серебро нынешнего ЧМ. Еще одно достижение для 28-летнего штангиста и еще один успех азербайджанской тяжелой атлетики!