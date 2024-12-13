Эрдоган и Пезешкиан обсудят в Египте Сирию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится в Египет на предстоящую встречу «восьмерки развивающихся стран» (D8) в четверг.

Как передает Middle East News со ссылкой на иранский источник, на полях саммита президент Пезешкиан проведет двусторонние встречи с другими официальными лицами, присутствующими на саммите. Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Египет в этот четверг.

Учитывая недавние события в Сирии, ожидается, что президенты Ирана и Турции встретятся в кулуарах саммита и обсудят развитие событий в Сирии. D8 - это глобальное соглашение о сотрудничестве между развивающимися странами Бангладеш, Египтом, Индонезией, Ираном, Малайзией, Нигерией, Пакистаном и Турцией. Встреча состоится в четверг, 19 декабря.