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Украина сожгла российский истребитель и локомотивы

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20:52 534

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении российского истребителя Су-30 на аэродроме в городе Крымск Краснодарского края. В официальном заявлении в Telegram говорится: «14 декабря в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30».

Кроме того, 13 декабря на железнодорожной станции в Краснодаре в результате поджога были выведены из строя три российских локомотива. По данным украинской разведки, эти объекты активно использовались для военных нужд РФ в войне против Украины.

ГУР также опубликовало видео, на котором, как утверждается, зафиксированы моменты поджога локомотивов и Су-30.

10 декабря в подмосковных Котельниках был застрелен Михаил Шатский — заместитель генерального конструктора ОКБ «Марс», занимавшийся модернизацией российских крылатых ракет и беспилотников. Ответственность за эту операцию взяло на себя ГУР.

Ранее, в октябре, ГУР отчиталось о ликвидации под Брянском Дмитрия Голенкова — начальника штаба эскадрильи 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВКС России. В сообщении украинской разведки подчеркивалось: «За каждое военное преступление будет справедливое возмездие». К заявлению была приложена фотография с места происшествия.

В сентябре на авиабазе в Омске в результате поджога сгорели два вертолета Ми-8. По данному делу правоохранительные органы задержали двух подростков. Как писал Shot, за юными поджигателями могли стоять некие «украинские кураторы». Прямых доказательств этой версии, однако, представлено не было.

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