«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятоллы»

За какие-то два месяца Иран потерял в арабском мире всех своих союзников. Высшие политические круги Тегерана в полном шоке из-за того, что Исламская Республика, практически, оказалась полностью выдавленной из Ближнего Востока – того самого региона, где власть аятолл так последовательно и упорно возводила на базе местных шиитов фундамент своего военно-политического влияния. Последним рухнул, казалось бы, непотопляемый режим Башара Асада – знаковое событие, ознаменовавшее переход Сирии от контроля Ирана и Российской Федерации под влияние Турции и Катара. Под ударами израильских ВВС и сирийских повстанцев рассыпалась иранская прокси «Хезболла», разбежались командированные в Сирию силы Корпуса стражей исламской революции, а сирийской проект Ирана, начавшийся во время войны с Ираком в 80-е годы прошлого века, завершился бегством Башара Асада в Москву, капитуляцией его вооруженных сил и полным контролем повстанцев над Дамском. О ближневосточном провале Ирана и его геополитических последствиях корреспондент haqqin.az побеседовал с известным иранским журналистом и писателем Мортезой Негахи, автором книг «Случайный Хаджи», «Три взгляда из Ирана» и других известных в мире.

- Какое влияние на региональную политику Ирана может оказать крах сирийского режима Башара Асада? - Падение режима Асада в Сирии ознаменовало собой крушение проекта Тегерана по созданию на Ближнем Востоке шиитской империи персов. Важно учесть, что реализация этого масштабного, геополитического проекта началось с момента победы исламской революции и создания в 1979 году Исламской Республики Иран. На протяжение всех 80-х годов ХХ века аятоллы старались выстроить магистраль шиитских государств-сателлитов Ирана на огромном пространстве от восточной части Средиземного моря до западных границ Афганистана. На создание «шиитской дуги», которая должна была стать мощным соперником суннитского мира и по стечении времени поглотить суннитские государства Ближнего Востока и Персидского залива, Иран потратил гигантские ресурсы. Теперь же от иранских прокси в этом регионе, практически, ничего не осталось. Первый удар пришелся по проиранской группировке «Хашд аш-Шааби» в Ираке, совершившей в феврале 2023 года атаку на военные базы Соединенных Штатов Америки на севере Иордании и Ирака. В феврале прошлого года США массированными ударами с воздуха уничтожила всю военную инфраструктуру, бронетехнику и оружейные склады «Хашд аш-Шааби». После чего разрозненные группы шиитских боевиков вначале объявили о том, что прекращают атаковать американские военные базы, а затем влились в национальную армию Ирака. В начале этого года вооруженные силы США и Великобритании провели операцию «Трезубец Посейдона» против йеменских хуситов, подвергавших ракетным обстрелам все суда, кроме кораблей Китайской Народной Республики и Российской Федерации, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море. В результате было поражено множество пусковых установок, ракет и других военных объектов хуситов. Ну, а далее последовал разгром подразделений проиранской «Хезболлы», учиненный Армией обороны Израиля в Сирии и Ливане.

С падением режима Асада Иран потерял возможности переправлять по суше оружие и военную технику своим прокси, действовавшим на территории Ливана и Сирии. Таким образом, после того, как оппозиционеры из «Хайят Тахрир аш-Шам» установили контроль над Дамаском, а сирийский диктатор сбежал в Москву, управляемая из Тегерана шиитская военно-стратегическая ось на Ближнем Востоке, по сути, перестала существовать. - И что дальше? - А дальше, думаю, наступит очередь аятолл в Иране – такой же деспотии, как и режимы Саддама Хуссейна или Башара Асада, с массовыми пытками, убийствами, коррупцией и прочими атрибутами воинствующего тоталитаризма. По официальным данным, озвученным в меджлисе Исламской Республики, только в 2023 году Иран потратил на военную поддержку власти Башара Асада 30 миллиардов (!!) долларов. Все эти пятьдесят роскошных автомобилей в подземном гараже сирийского диктатора, королевские дворцы и недвижимость в различных странах были куплены на деньги рядовых иранцев, которыми безраздельно распоряжается режим аятолл. Можно лишь догадываться, какие капиталы клан Асада вывез из Сирии в Россию. Так, по подсчетам независимых иранских экспертов, только за последние несколько лет общий объем расходов на предоставление военной помощи шиитским структурам в Сирии, Ливане и Ираке превысил 300 миллиардов долларов. И все это, замечу, происходило в то время, когда в самом Иране в интересах экономии урезают социальные пособия, а в целых провинциях отключают электроэнергию, когда национальная валюта девальвируется, цены и уровень безработицы стремительно растут, а уровень бедности в Исламской Республике составляет 70 процентов. - На Ваш взгляд, есть ли у властей Ирана, дабы не последовать за сирийским диктатором, возможность скорректировать внутреннюю политику?

- Я вовсе не исключаю, что последние события в Сирии окажут некоторое влияние. Скажем, аятоллы могут притормозить ввод в действии нового закона об обязательном хиджабе, который ужесточает наказание за отказ от соблюдения этого закона. К слову, новая сирийская власть поступает весьма разумно, не посягая на светское государственное устройство Сирийской Арабской Республики. После того, как оппозиция установила контроль над сирийской столицей, в Дамаске никого не принуждают носить хиджаб, никто не требует от горожан жить по законам шариата, а в городе по-прежнему работают рестораны с алкогольными напитками, бары, словом, Дамаск как был, так и остался обычным светским городом. И вот теперь рядовые иранцы задаются вопросом: как такое могло получиться, что муллы, которых в Иране всегда называли фундаменталистами, террористами и головорезами, поддерживающими «Аль-Каиду», оказались вполне себе толерантными, терпимыми к иному мировоззрению, образу жизни и поведению людьми? К слову, внутри иранского общества уже давно обсуждают политику наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, который, начав постепенный, очень выверенный отход от религиозных догм, взял стратегический курс на создание новой страны с современным, а не анахроническим обществом. - А кто, на Ваш взгляд, мог бы стать сегодня иранским Мухаммедом бин Салманом? Есть ли среди иранской политической элиты такая персона? - Пока во главе теократической верхушки стоит Али Хаменеи, никакие системные реформы или попытки придать режиму аятолл «человеческий образ», невозможны. Среди тех, кто мог бы стать преемником рахбара, как правило, называют три имени, в том числе, сына Хаменеи, аятоллы Моджтабы. Иран подошел к такому кризисному состоянию, когда ему необходимо прямо сейчас повернуть развитие страны в цивилизованное русло, провести свободные выборы, полностью избавиться от средневековых догм и диктата коррумпированной полицейско-религиозно-репрессивной верхушки и вернуть гражданам элементарные права и свободы. В противном случае страна может погрузиться в жесточайший кризис и кровопролитное гражданское противостояние. По мнению западных аналитиков, существует несколько сценариев постхамейнисткого Ирана. Кроме, избрания Моджтабы Хаменеи, есть версия о том, что в стране будет не один верховный лидер, а триумвират - некий совет рахбаров, в котором все трое будут править страной. Все зависит от того, насколько основательно Али Хаменеи будет продвигать Моджтабу на пост верховного лидера. Что же касается высшего эшелона власти в Иране, то он не монолитен и представлен разными группировками, кланами и прочим.

- А какого из трех возможных кандидатов поддерживают рядовые иранцы? - Чтобы судить об уровне поддержки власти аятолл рядовыми гражданами, необходимо пройтись по иранским мечетям и убедиться, что там пусто, почти никого нет. В стране построено более ста тысяч мечетей, но многие из них закрываются из-за отсутствия прихожан. Возведенная в ранг государственной системы религия и догмы, ставшие законами государства, вызывают у иранского общества чувство органического отторжения. В это трудно поверить, но иранцы перестали быть религиозным народом! Помолиться в мечеть периодически приходят чиновники, которым по должности положено «засветиться» в доме Аллаха, чтобы стукачи из КСИР доложили аятоллам о религиозной «лояльности» очередного претендента на место в иранской властной вертикали. А вот простые иранцы, особенно молодежь, в подавляющем большинстве отделились от религии, как от идеологии клерикального тоталитарного государства. Любопытно, что в, казалось бы, светской Турции наблюдается обратная картина – все мечети полны людьми. Так что, можно с уверенностью утверждать, что Иран стоит на пороге колоссальных, судьбоносных перемен. Достаточно пройтись по улицам, паркам и торговым центрам Тегерана, Исфахана, Шираза, других городов страны, чтобы понять, насколько модернизировалось иранское общество. Я часто бываю в Турции и могу сравнить общества двух стран. Так вот, иранское гораздо более просвещенное, с более прогрессивным сознанием. А потому не думаю, что иранцев хоть в какой-то степени волнует вопрос, какой именно аятолла возглавит существующую муллократию.

- Но что, в таком случае, Вы скажите о президенте Пезешкиане? - На мой взгляд, избрание президентом слабовольного, не имеющего политического авторитета Масуда Пезешкиана является не волеизъявлением народа Ирана, а выбором иранских азербайджанцев, которые воспользовались случаем, чтобы усадить своего земляка в кресло президента. Все заслуги Пезешкиана заключается в том, что он этнический азербайджанец, и только за это его кандидатуру поддержали азербайджанские избиратели. Что же касается надежды иранцев на изменение тоталитарной системы путем выборов, то они рухнули в 2009 году после расстрела «зеленого движения», участники которого выступили против фальсификации президентских выборов. То, что Али Хаменеи дал добро на президентство Пезешкиана, есть ни что иное, как тактический ход, попытка создать видимость новизны. Дескать, вот, наконец-то, пришел реформатор, который сможет что-то изменить. На деле же ровным счетом ничего не происходит, и президент Масуд Пезешкиан послушно выполняет директивы и установки, спущенные от всемогущего рахбара. - Вне Исламской Республики мы видим республиканцев, монархистов, есть даже локальные лидеры курдов и азербайджанцев. А есть ли несистемная оппозиция в самом Иране? - Есть диссиденты, которые могут сформировать политическую оппозицию. Часть из них отбывает заключение, кто-то под бессрочным домашним арестом, некоторые пока держатся в тени. Внесистемная оппозиция может быстро сорганизоваться в среде очень сильного женского движения в Иране, преподавательского состава университетов, студенчества, творческой интеллигенции… Несмотря на репрессии, протестное движение 2022 года «Женщина, жизнь, свобода» в значительной мере расшатало репрессивную теократическую систему. При благоприятной обстановке демократическая секулярная альтернатива быстро выйдет на политическую арену. Просто нужно дождаться, пока муллократия политически и социально-экономически окончательно себя не деградирует.