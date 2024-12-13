Турецкий газовый хаб станет еще более турецким

Турция обратилась с просьбой к США частично снять санкции с российского «Газпромбанка» (ГПБ) с тем, чтобы Анкара могла проводить платежи за газ. Это является частью стратегии Турции по пути превращения в газовый хаб для Европы. Санкции против ГПБ были введены в конце ноября, что тут же сказалось на курсе рубля (он заметно подешевел к доллару). Это также вызвало обеспокоенность ряда европейских стран, которые по-прежнему продолжают покупать газ в России. Основных направлений поставок трубопроводного газа два: через Украину продолжает поступать примерно 42 миллиона кубометров сутки (15 млрд куб. м в год), по "Турецкому потоку" в последнее время проходит уже больше – в среднем не менее 49 миллионов кубов в сутки (по итогам года будет больше 15 млрд куб. м). Экспорт по другим экспортным трубопроводам прекращен: газопровод «Северный поток» мощностью 55 млрд куб. м в год не используется с августа 2022 г. и вообще был взорван потом, Ямал – Европа мощностью 32,9 млрд куб. м – с конца 2021 г.

Однако если европейские импортеры российского газа, такие как Венгрия и Словакия предпочли решать вопрос с платежами индивидуально, обговорив с Москвой новую их схему, то Анкара хочет решить данную проблему системно. Именно поэтому хотела бы добиться исключения по крайней мере для себя в части санкций против ГПБ. Данный вопрос был поставлен в ходе визита на днях в Анкару госсекретаря США Энтони Блинкена. По данным турецких СМИ, американская сторона признала такую заявку и готова рассмотреть вопрос. Дело не только в том, что Турция покупает у России значительные объемы потребляемого газа и ей удобнее проводить платежи через тот же "Газпромбанк". Так, из потребленных Турцией в прошлом году 50 млрд кубометров газа (она является пятым по величине рынком данного сырья в Европе) РФ поставила 21 млрд куб. м (42,2%), Азербайджан - 10,2 млрд куб. м (21%), Алжир - 6 млрд куб. м (12%), Иран - 5,4 млрд куб. м (11%). Однако Анкара смотрит дальше и хотела бы стать для Европы и некоторых других стран настоящим газовым хабом, играя роль посредника для поставок в Европу как российского газа, так и голубого топлива из других стран. Идея в принципе могла бы встретить понимание в Европе, поскольку избавила бы ее от необходимости напрямую общаться с российским Газпромом, покупая вместо этого как бы «обезличенный газ». Увеличение количества поставщиков также призвано диверсифицировать политические риски.

Впервые идея создать в Турции газовый хаб для поставок российского топлива в Европу была высказана Владимиром Путиным в октябре 2022 года. Однако обсуждение конкретных мер по воплощению в жизнь этого проекта затянулось, увязнув в согласовании деталей и условий осуществления торгов и передачи приобретенного газа. Не удалось также полностью урегулировать разногласия между Москвой и Анкарой по поводу того, какая из сторон будет управлять хабом. Однако с тех пор ситуация несколько изменилась, а переговорные позиции Анкары заметно усилились. Прежде всего после падения в Сирии режима Башара Асада. Также значение турецкого газового хаба резко возрастает в свете истечения в конце года контракта на транзит российского газа через Украину. Киев пока не хочет продлевать данное соглашение. И в любом случае не будет его продлевать именно с Газпромом. При этом вариант посредничества или участия третьих сторон в этом транзите пока еще Украиной не отвергнут. Важное значение будут иметь переговоры, которые начнутся на днях между Россией и Украиной, но не напрямую, а при посредничестве Турции – как раз относительно украинского транзитного договора. Инициатором переговоров стал венгерский премьер Виктор Орбан, который попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать эту инициативу. Теоретически Москва и Киев могут продлить договор, но опять-таки не напрямую, а через опосредованное подписание и ратификацию документа под гарантии Турции.