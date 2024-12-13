CША сдружились с «Хайат Тахрир аш-Шам»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что Соединенные Штаты установили прямой контакт с пришедшей к власти в Сирии группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», свергнувшей президента страны Башара Асада, сообщает Reuters.
Во время выступления после встречи с министрами иностранных дел арабских стран и Турции в Иордании, Блинкен сказал, что было согласовано совместное коммюнике, в котором излагаются принципы, которым другие страны хотели бы следовать в ходе политического перехода в Сирии, включая инклюзивность и уважение меньшинств.