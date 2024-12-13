USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Американские войска вошли на российскую базу
Новость дня
Американские войска вошли на российскую базу

CША сдружились с «Хайат Тахрир аш-Шам»

21:56 1296

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что Соединенные Штаты установили прямой контакт с пришедшей к власти в Сирии группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», свергнувшей президента страны Башара Асада, сообщает Reuters.

Во время выступления после встречи с министрами иностранных дел арабских стран и Турции в Иордании, Блинкен сказал, что было согласовано совместное коммюнике, в котором излагаются принципы, которым другие страны хотели бы следовать в ходе политического перехода в Сирии, включая инклюзивность и уважение меньшинств.

Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
23:27 383
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл»
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл» в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
20:57 2924
Смерть ближе, чем жизнь
Смерть ближе, чем жизнь сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
01:41 8883
Путин разбудил стратегического противника
Путин разбудил стратегического противника горячая тема
18:10 7689
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира!
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира! ФОТО, ВИДЕО
20:06 2374
Американские войска вошли на российскую базу
Американские войска вошли на российскую базу видео; обновлено 21:17
21:17 24491
После Сирии будет Куба?
После Сирии будет Куба? новый поворот; все еще актуально
13 декабря 2024, 23:05 9221
Оппозиция призвала ЕС объявить власти Грузии нелегитимными
Оппозиция призвала ЕС объявить власти Грузии нелегитимными обновлено 22:48; видео
22:48 20187
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
13 декабря 2024, 18:57 13338
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами»
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами» ВИДЕО
11:54 8090
Российский флаг в центре Курахово
Российский флаг в центре Курахово ОБНОВЛЕНО 21:13
21:13 9160

ЭТО ВАЖНО

Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
23:27 383
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл»
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл» в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
20:57 2924
Смерть ближе, чем жизнь
Смерть ближе, чем жизнь сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
01:41 8883
Путин разбудил стратегического противника
Путин разбудил стратегического противника горячая тема
18:10 7689
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира!
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира! ФОТО, ВИДЕО
20:06 2374
Американские войска вошли на российскую базу
Американские войска вошли на российскую базу видео; обновлено 21:17
21:17 24491
После Сирии будет Куба?
После Сирии будет Куба? новый поворот; все еще актуально
13 декабря 2024, 23:05 9221
Оппозиция призвала ЕС объявить власти Грузии нелегитимными
Оппозиция призвала ЕС объявить власти Грузии нелегитимными обновлено 22:48; видео
22:48 20187
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
Обманул окружение, не сказал брату: детали побега Асада в Москву
13 декабря 2024, 18:57 13338
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами»
Эрдоган: «Тогда Алеппо, Дамаск и Идлиб были бы турецкими городами» ВИДЕО
11:54 8090
Российский флаг в центре Курахово
Российский флаг в центре Курахово ОБНОВЛЕНО 21:13
21:13 9160
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться