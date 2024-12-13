Зеленский готов помочь Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь Сирии не допустить продовольственного кризиса, в частности, благодаря гуманитарной программе «Зерно из Украины».

«Сегодня же после докладов наших чиновников согласовали работу по Сирии. Прежде всего гуманитарную работу и работу по безопасности. То, как мы можем помочь стабилизации.

Для Украины это важно: чем более спокойной будет ситуация в таких регионах, тем активнее мир сможет помогать нам установить мир.

Мы готовы помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса. И в частности, благодаря гуманитарной программе «Зерно из Украины» - Grain from Ukraine. Я дал поручение правительству наладить поставки продовольствия в сотрудничестве с международными организациями и теми партнерами, которые могут помочь».

Зеленский призвал мир присоединиться к стабилизационным усилиям ради прекращения войны в Сирии.