Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
Северокорейские солдаты из-за языкового барьера устраивают «дружественный огонь» по россиянам, погибли уже 8 кадыровцев, утверждает Главное управление разведки Украины (ГУР).
ГУР сообщает, что языковой барьер стал сложным препятствием в процессе применения Россией военных из КНДР на фронте.
Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли «дружественный огонь» по автомобильной технике так называемого батальона «Ахмат», убив 8 чеченцев.
Также ведомство пишет, что, по данным на 14 декабря, ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений — около 200 военнослужащих.