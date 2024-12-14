USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии
Новость дня
Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии

Россияне переходят на валенки

00:02 1556

Россияне с января по ноябрь потратили на покупку валенок 2,41 млрд рублей — это максимальный показатель за последние три года, сообщает РБК со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак». Объем продаж валенок вырос на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (1,89 млрд рублей). В сравнении с 2022 годом рост составил 30,6%, а с 2021-м — 56,6%.

Спрос на валенки в России в текущем году увеличился почти на 20% по сравнению с прошлым годом, а главным драйвером этого роста стали онлайн-каналы, рассказали изданию в «Честном знаке». По словам главы управления товаров народного потребления Центра развития перспективных технологий Варвары Михайловой, продажи валенок на интернет-площадках выросли в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом, при это розничные продажи снизились на 10,2%.

Импорт обуви и текстильной продукции за январь–август 2024 года сократился на 9% год к году, составив $12,1 млрд, согласно данным Федеральной таможенной службы. Сокращение обувного импорта особенно ускорилось в мае и летом достигало 37% в годовом выражении, отметили в Альфа-банке. Основной причиной падения импорта стали введенные за войну в Украине западные санкции, серьезно усложнившие для российских компаний операции с банками из «дружественных стран», сообщил ранее председатель совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров.

Китай, являющийся главным поставщиком потребительских товаров и технологий в Россию, также сократил объемы экспорта. В октябре поставки китайских товаров в РФ упали на 10,4% в годовом выражении, спад был зафиксирован впервые с июля. Общий товарооборот между странами в ноябре составил 145,9 млрд юаней ($20,14 млрд), что на 5% меньше октябрьского уровня.

Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция
01:15 417
Путин разбудил стратегического противника
Путин разбудил стратегического противника горячая тема
14 декабря 2024, 18:10 9147
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор
00:53 997
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким турецкий марш
14 декабря 2024, 21:33 3720
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
14 декабря 2024, 23:27 4119
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл»
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл» в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
14 декабря 2024, 20:57 4271
Смерть ближе, чем жизнь
Смерть ближе, чем жизнь сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
14 декабря 2024, 01:41 9163
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира!
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира! ФОТО, ВИДЕО
14 декабря 2024, 20:06 3043
Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии
Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии обновлено 01:42; видео
01:42 26765
После Сирии будет Куба?
После Сирии будет Куба? новый поворот; все еще актуально
13 декабря 2024, 23:05 9403
Оппозиция призвала ЕС объявить власти Грузии нелегитимными
Оппозиция призвала ЕС объявить власти Грузии нелегитимными обновлено 22:48; видео
14 декабря 2024, 22:48 21013

ЭТО ВАЖНО

Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция
01:15 417
Путин разбудил стратегического противника
Путин разбудил стратегического противника горячая тема
14 декабря 2024, 18:10 9147
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор
00:53 997
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким турецкий марш
14 декабря 2024, 21:33 3720
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
14 декабря 2024, 23:27 4119
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл»
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл» в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
14 декабря 2024, 20:57 4271
Смерть ближе, чем жизнь
Смерть ближе, чем жизнь сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
14 декабря 2024, 01:41 9163
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира!
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира! ФОТО, ВИДЕО
14 декабря 2024, 20:06 3043
Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии
Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии обновлено 01:42; видео
01:42 26765
После Сирии будет Куба?
После Сирии будет Куба? новый поворот; все еще актуально
13 декабря 2024, 23:05 9403
Оппозиция призвала ЕС объявить власти Грузии нелегитимными
Оппозиция призвала ЕС объявить власти Грузии нелегитимными обновлено 22:48; видео
14 декабря 2024, 22:48 21013
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться