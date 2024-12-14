Зеленский обсудит с европейскими политиками введение войск

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится в Брюсселе с рядом европейских представителей для обсуждения возможных форматов завершения войны и потенциального создания европейской миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, на встрече в следующую среду, 18 декабря, будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Отмечается, что лидеры планируют рассмотреть варианты завершения конфликта Москвы и Киева, а также возможность введения европейских войск в Украину в рамках миротворческой миссии.