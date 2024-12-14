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Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии
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Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии

Зеленский обсудит с европейскими политиками введение войск

00:21 721

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится в Брюсселе с рядом европейских представителей для обсуждения возможных форматов завершения войны и потенциального создания европейской миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, на встрече в следующую среду, 18 декабря, будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Отмечается, что лидеры планируют рассмотреть варианты завершения конфликта Москвы и Киева, а также возможность введения европейских войск в Украину в рамках миротворческой миссии.

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