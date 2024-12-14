Армения не отказывается от судьбы Украины

Отношения между Москвой и Ереваном, постепенный уход Армении с политической орбиты России, а также роль Кремля на Южном Кавказе стали темами очередных дискуссий с участием армянских и российских экспертов. Участники конференции на тему «Армения и Россия в условиях глобального и регионального переформатирования: уроки и стратегический выбор» согласились с мнением о том, что отношения между Россией и Арменией переживают глубокий кризис.

Среди участников конференции, состоявшейся в Ереване, были эксперты и бывшие дипломаты, продвигающие идею возвращения Армении в орбиту России, в том числе, бывшие министры иностранных дел Армении Ара Айвазян и Зограб Мнацаканян. «Мы находимся в самой сложной точке двусторонних отношений, - констатировал российский политолог Сергей Маркедонов, занимающий проармянскую позицию. - Еще два-три года назад я говорил, что Армения является стратегическим союзником России. Сегодня ситуация кардинально изменилась и в отношениях России и Армении существует глубокий кризис». По мнению политолога, у «Армении нет альтернативы России». В частности, он отметил, что «не видит, чтобы Запад предоставлял Армении какие-либо качественные предложения». Кроме того, Маркедонов напомнил, что «основная цель попыток Запада достичь мира между Арменией и Азербайджаном на Южном Кавказе заключается в открытии торговых маршрутов в обход России».

«Они говорят об этом открыто, - подчеркнул российских политолог. - Что здесь непонятного? В такой ситуации Армении не только предлагают идти на уступки, но и одновременно укрепляют ее ненависть к России. Армения – крайне важная для России страна. Армения нужна России для большого Евразийского проекта, как связующее звено, а также для присутствия на Кавказе». Следует отметить: в озвученных на ереванской конференции мнениях о том, что отношения Армении с Западом направлены против интересов России и ее вытеснение из Южного Кавказа, нет ничего принципиально нового. Такие заявления регулярно звучат от российских дипломатов, политиков, а также от представителей пророссийской оппозиции в Армении, чей основной тезис, используемый против действующей власти, звучит так: Никол Пашинян стремится вытеснить Россию из Армении под диктовку Запада, чтобы на место Москвы пришла Турция. В то же время, Рубен Рубинян, вице-спикер парламента Армении и спецпредставитель по переговорам с Турцией, утверждает, что не правительство Армении пытается вытеснить Россию из Южного Кавказа, а наоборот, Россия уходит из региона.

«Факты свидетельствуют о том, что Россия уходит, - заявил Рубинян в интервью Общественному телевидению Армении. - Уж точно не армянские власти отправили домой российских миротворцев, дислоцированных в Карабахе, которые в рамках трехстороннего соглашения должны были оставаться там еще несколько лет». Вице-спикер парламента назвал «абсурдными» параллели, которые армянская оппозиция проводит с ролью Турции в событиях в Сирии. «Это очередные абсурдные обвинения! Я уже не говорю о том, что сравнивать контексты Сирии и Южного Кавказа совершенно неправильно», — подчеркнул Рубинян. Несмотря на то, что один из ближайших соратников премьер-министра Пашиняна отрицает обвинения оппозиции, утверждая, что «Россия уходит сама», в Москве, естественно, заявления такого рода решительно отвергают. (Хотя Никол Пашинян сам неоднократно заявлял, что «Россия покидает регион», и Армения в этом, якобы, не участвует – ред.). Известно, что российские дипломаты, руководители спецслужб и политики не раз делали заявления на эту тему. Признавая, что цель Запада — «вытеснить Россию из региона», Москва при этом предупреждает, что «это невозможно», и что такие попытки лишь усиливают угрозы безопасности в регионе.