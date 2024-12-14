Армения не отказывается от судьбы Украины
Отношения между Москвой и Ереваном, постепенный уход Армении с политической орбиты России, а также роль Кремля на Южном Кавказе стали темами очередных дискуссий с участием армянских и российских экспертов.
Участники конференции на тему «Армения и Россия в условиях глобального и регионального переформатирования: уроки и стратегический выбор» согласились с мнением о том, что отношения между Россией и Арменией переживают глубокий кризис.
Среди участников конференции, состоявшейся в Ереване, были эксперты и бывшие дипломаты, продвигающие идею возвращения Армении в орбиту России, в том числе, бывшие министры иностранных дел Армении Ара Айвазян и Зограб Мнацаканян.
«Мы находимся в самой сложной точке двусторонних отношений, - констатировал российский политолог Сергей Маркедонов, занимающий проармянскую позицию. - Еще два-три года назад я говорил, что Армения является стратегическим союзником России. Сегодня ситуация кардинально изменилась и в отношениях России и Армении существует глубокий кризис».
По мнению политолога, у «Армении нет альтернативы России». В частности, он отметил, что «не видит, чтобы Запад предоставлял Армении какие-либо качественные предложения».
Кроме того, Маркедонов напомнил, что «основная цель попыток Запада достичь мира между Арменией и Азербайджаном на Южном Кавказе заключается в открытии торговых маршрутов в обход России».
«Они говорят об этом открыто, - подчеркнул российских политолог. - Что здесь непонятного? В такой ситуации Армении не только предлагают идти на уступки, но и одновременно укрепляют ее ненависть к России. Армения – крайне важная для России страна. Армения нужна России для большого Евразийского проекта, как связующее звено, а также для присутствия на Кавказе».
Следует отметить: в озвученных на ереванской конференции мнениях о том, что отношения Армении с Западом направлены против интересов России и ее вытеснение из Южного Кавказа, нет ничего принципиально нового. Такие заявления регулярно звучат от российских дипломатов, политиков, а также от представителей пророссийской оппозиции в Армении, чей основной тезис, используемый против действующей власти, звучит так: Никол Пашинян стремится вытеснить Россию из Армении под диктовку Запада, чтобы на место Москвы пришла Турция.
В то же время, Рубен Рубинян, вице-спикер парламента Армении и спецпредставитель по переговорам с Турцией, утверждает, что не правительство Армении пытается вытеснить Россию из Южного Кавказа, а наоборот, Россия уходит из региона.
«Факты свидетельствуют о том, что Россия уходит, - заявил Рубинян в интервью Общественному телевидению Армении. - Уж точно не армянские власти отправили домой российских миротворцев, дислоцированных в Карабахе, которые в рамках трехстороннего соглашения должны были оставаться там еще несколько лет».
Вице-спикер парламента назвал «абсурдными» параллели, которые армянская оппозиция проводит с ролью Турции в событиях в Сирии.
«Это очередные абсурдные обвинения! Я уже не говорю о том, что сравнивать контексты Сирии и Южного Кавказа совершенно неправильно», — подчеркнул Рубинян.
Несмотря на то, что один из ближайших соратников премьер-министра Пашиняна отрицает обвинения оппозиции, утверждая, что «Россия уходит сама», в Москве, естественно, заявления такого рода решительно отвергают. (Хотя Никол Пашинян сам неоднократно заявлял, что «Россия покидает регион», и Армения в этом, якобы, не участвует – ред.).
Известно, что российские дипломаты, руководители спецслужб и политики не раз делали заявления на эту тему. Признавая, что цель Запада — «вытеснить Россию из региона», Москва при этом предупреждает, что «это невозможно», и что такие попытки лишь усиливают угрозы безопасности в регионе.
Вот, что, к примеру, заявляют по этому поводу представители РФ.
«Россию пытаются искусственным образом убрать с Южного Кавказа, причем используя Армению, как средство реализации этой цели, - сказал российский дипломатический источник, комментируя слова Пашиняна в интервью итальянской газете La Repubblica об «уходе России из региона». - Российская Федерация, как ближайший сосед и друг Армении, покидать Южно-Кавказский регион не намерена. Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России».
«Евросоюз не скрывает своих намерений всячески сдерживать нас, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья, - констатировал глава МИД РФ Сергей Лавров. — Это не получится. Мы здесь исторически, и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают».
«Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что, никуда она уходить не может, - подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков. - Из Армении уходить Россия не может».
«Россия не собирается уходить из Закавказья, - заявил президент РФ Владимир Путин. - Мы будем укреплять свои позиции в регионе, опираясь на все лучшее, что досталось нам от наших предков, и на добрые отношения со всеми странами региона, в том числе, с Арменией».
Но, несмотря на эти заявления, Ереван продолжает оправдывать свою политику сближения с Западом, ссылаясь на нарратив о «добровольном уходе России». Хотя, как мы видим, этот подход далек от реальности. Не случайно, многие представители российского политического истеблишмента предупреждают армянских коллег, что нынешняя политика Еревана ведет армянское государство к судьбе, схожей с украинской.
Но, судя по всему, отказываться от выбранного курса Армения не намерена.