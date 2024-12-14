Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит

Окончание 61-летнего правления партии БААС в Сирии временно превратило Анкару в эпицентр дипломатической активности. Пока госсекретарь США Энтони Блинкен встречался в Анкаре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Хаканом Фиданом, шеф Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын посетил Дамаск. Параллельно Анкара назначила временного поверенного в делах в Сирийской Арабской Республике, возобновив тем самым спустя 12 лет дипломатические отношения с Дамаском. Политические аналитики в Анкаре расценили заявления Блинкена, как продолжение прежнего курса США, в рамках которого Вашингтон хочет использовать «карту ИГИЛ» и не намерен отказываться от сотрудничества с РПК/ОНС.

После встречи Эрдогана и Блинкена, Управление по связям администрации президента Турции выпустило довольно жесткое заявление. В нем, в частности, подчеркивалось, что для обеспечения своей национальной безопасности Турция будет предпринимать упреждающие меры против всех террористических организаций, действующих в Сирии и представляющих угрозу для Анкары. Кроме того, являясь единственной страной НАТО, ведущей открытую борьбу с ИГИЛ, Турция, заявила, что не допустит попыток РПК воспользоваться ситуацией в регионе. 13 декабря ключевыми темами на встрече Блинкена с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом стали смена власти в Сирии и проблема, связанная с оккупацией террористической организацией РПК/ОНС 35 процентов территории Сирии. Блинкен отметил совпадение позиций Вашингтона и Анкары по ключевым вопросам. «Мы хотим видеть Сирию, которая будет двигаться вперед, не создавая угрозы для соседних стран», - подчеркнул госсекретарь США. Под «соседними странами» Блинкен, вероятно, имел в виду Израиль. В тот же день в Анкаре Джон Басс, заместитель советника Госдепартамента США по политическим вопросам, провел встречи с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и советником президента Эрдогана по вопросам безопасности Акифом Чагатаем Кылычем.

Пока в Анкаре продолжались турецко-американские дипломатические переговоры, глава национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын впервые с начала гражданской войны 2011 года посетил Дамаск. В этом визите главного турецкого разведчика сопровождал по Дамаску командир группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аш-Шараа, лично сидевший за рулем автомобиля, перевозившего Калына. Отмечается, что аш-Шараа впервые предстал перед общественностью не в военной форме, а в гражданском костюме. Наблюдатели также обратили внимание на то, что Ибрагим Калын совершил молитву в исторической мечети Омейядов. Одновременно Турция впервые за 12 лет назначила Бурхана Кероглу временным поверенным в делах в Дамаске, сделав тем самым шаг на пути к восстановлению дипломатических отношений с Сирией. Назначение временного поверенного вместо посла рассматривается аналитиками, как тактический ход Анкары, позволяющий туркам уклониться от обсуждений признания или не признания группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Официальные источники отмечают, что, поскольку все эти годы консульство Сирии в Стамбуле продолжало работать, технически дипотношения между Турцией и Сирией полностью разорваны не были. По мнению турецких аналитиков, как в ходе визита Блинкена в Анкару, так и во время поездки Калына в Дамаск ключевым стал вопрос присутствия подразделений РПК/ОНС/СДС на севере и востоке Сирии. Как известно, после бегства Башара Асада баланс сил в САР начал меняться в пользу Турции, являющейся одним из ведущих государств в процессе реформирования Сирии.

При этом важно учесть, что на протяжении многих лет РПК/ОНС получали военную поддержку от США и использовали предоставленные режимом Асада территории для действий против Турции. Однако после падения правящей в Сирии власти курды потеряли контроль над городами Манбидж и Тель-Рифат на западе Евфрата, а затем вынуждены были отступить из Дейр-эз-Зора, ранее переданного им сирийской армией. Стремясь сохранить свое присутствие под предлогом борьбы с ИГИЛ, лидеры РПК/ОНС столкнулись с новыми вызовами. Мазлум Кобани, командир группировки, разыскиваемый Турцией, заявил, что, если Соединенные Штаты позволят туркам продолжать операции против РПК/ОНС, боевики прекратят борьбу с джихадистами ИГИЛ. А буквально через сутки после этого заявления стало известно, что система ПВО Avenger, переданная США силам РПК/ОНС, использовалась для уничтожения американского беспилотника Reaper стоимостью 32 миллиона долларов. Политические наблюдатели обратили внимание на то, что перед визитом Блинкена в Анкару, госсекретарь США вновь представил РПК/ОНС, как «группировку, борющуюся с ИГИЛ». В ответ Турция подчеркнула свое право применять превентивные меры для обеспечения своей национальной безопасности.