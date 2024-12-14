Иранскую певицу могут казнить из-за отсутствия хиджаба

Иранские спецслужбы задержали певицу Парасту Ахмади и четырёх музыкантов после онлайн-концерта, где девушка пела без хиджаба и с обнажёнными плечами.

Видео быстро стало вирусным, собрав 1,5 млн просмотров, несмотря на ограничения YouTube в стране. По новым законам Ирана, женщинам запрещено петь сольно и появляться на публике без хиджаба.

Нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы, а в отдельных случаях — смертная казнь. Ахмади ранее участвовала в протестах против обязательного ношения хиджаба, что, по словам представителей властей, «делает её выступление сознательным актом неповиновения».