Где находятся «остатки» азербайджанских джихадистов в Сирии? Достигли ли они Дамаска?

Протесты против режима Асада, начавшиеся в Сирии в 2011 году, вскоре переросли в гражданскую войну и межконфессиональное противостояние, которое разворачивалось по принципу «все против всех». Радикальные исламисты со всего мира стекались в Сирию, сражаясь как в рядах ИГИЛ и других террористических группировок, так и против сирийского режима, сил оппозиции и даже между собой. Одновременно подготовленные иранским КСИР радикальные шиитские группировки поддерживали режим Асада в боях против суннитских джихадистов и других противников.

Известно, что в этой войне участвовали также сотни (а по некоторым данным, даже тысячи) радикальных исламистов из Азербайджана. Большинство из них присоединились к ИГИЛ и другим джихадистским группировкам суннитского толка, а меньшая часть была завербована Ираном и действовала на стороне Асада в составе радикальных шиитских подразделений. Впрочем, джихадисты из Азербайджана, республик Центральной Азии и Северного Кавказа нередко сражались и друг с другом. Например, когда произошел раскол между «Аль-Каидой» и ее сирийским ответвлением, позднее преобразованным в «Хайят Тахрир аш-Шам», и ИГИЛ. Тогда одни террористы из бывших советских республик отделились от «Хайят Тахрир аш-Шам» и создали свои группировки, а другие сохранили верность идеологии ИГИЛ. Предположительно большинство азербайджанцев, присоединившихся в Сирии к «джихаду», погибли в результате ударов международной коалиции, возглавляемой США, российских ВВС и армии Асада. Некоторые вернулись на родину, где были арестованы и осуждены местными спецслужбами. До недавнего времени было известно, что оставшиеся в живых азербайджанские джихадисты (вероятно, речь идет о нескольких десятках боевиков) действуют вместе с джихадистами из Северного Кавказа в составе группировки «Джундуллах», контролирующей небольшую территорию в горном регионе между провинциями Идлиб и Латакия.

Известно также, что ранее на этой территории неоднократно происходили столкновения между «Джундуллах» и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», которая до недавнего времени контролировала большую часть Идлиба и даже сформировала там свою администрацию. Когда «Хайят Тахрир аш-Шам», заручившись поддержкой ряда группировок, входящих в поддерживаемую Турцией «Сирийскую национальную армию», начала марш в Алеппо, а затем и в Дамаск, в соцсетях появились видеозаписи, на которых были замечены джихадисты из республик Центральной Азии. Отмечается также, что боевиков из Азербайджана там не было, поскольку радикальная террористическая группировка «Джундуллах» не присоединилась к силам, выступившим против режима Башара Асада, и по имеющимся данным продолжает удерживать свои позиции. Отметим в этой связи, что в Сирии до сих пор действует множество группировок, отказавшихся поддержать «Хайят Тахрир аш-Шам», что, по мнению экспертов, говорит о неизбежности новых столкновений. Следует отметить, что подданные иностранных государств, общая численность которых составляет около десяти тысяч человек, лишь часть боевой силы «Хайят Тахрир аш-Шам» и дружественных ей группировок. В то же время, присутствие радикально настроенных иностранных боевиков, имеющих за плечами опыт участия в боевых действиях, рассматривается не только как риск для стабильности самой Сирии, но и как потенциальная угроза безопасности странам, в которые они могут вернуться.

«Это будет одной из самых больших проблем с точки зрения США, потому что эти боевики не являются коренными сирийцами, – считает Аарон Зелин, старший научный сотрудник Вашингтонского института. – Сирийцы в «Хайят Тахрир аш-Шам», вероятно, беспокоят Соединенные Штаты куда меньше, чем иностранные боевики». И хотя после свержения правительства Асада лидеры «Хайят Тахрир аш-Шам» пообещали проводить в стране политику толерантности и инклюзивности, опасения по поводу нарушений боевиками ХТШ прав человека и их связей с рядом террористических групп, действующих на территории Сирии, по-прежнему сохраняются. На одном из верифицированных видеороликов, снятых в сирийском поселении Дейр Семаан, запечатлены десятки вооруженных людей в военной форме, стоящих на месте христианского монастыря, расположенного примерно в 30 километрах к северо-западу от Алеппо. На видео, снятом 3 декабря, один из боевиков заявляет на таджикском языке, что группировка захватила эту территорию у «неверных». О какой именно группировке идет речь, непонятно. Известно лишь, боевики из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана входят в несколько мелких подразделений, связанных с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», в том числе, «Катибат аль-Имам аль-Бухари» и Туркестанская бригада. По словам одного из сотрудников спецслужб Таджикистана, давшего на условиях анонимности интервью радиостанции «Озодлик», кадры с таджиками в Сирии «сильно тревожат» власти страны, поскольку боевики, вернувшись на родину, могут сыграть роль «бомбы замедленного действия».