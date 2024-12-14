Где находятся «остатки» азербайджанских джихадистов в Сирии? Достигли ли они Дамаска?
Протесты против режима Асада, начавшиеся в Сирии в 2011 году, вскоре переросли в гражданскую войну и межконфессиональное противостояние, которое разворачивалось по принципу «все против всех». Радикальные исламисты со всего мира стекались в Сирию, сражаясь как в рядах ИГИЛ и других террористических группировок, так и против сирийского режима, сил оппозиции и даже между собой.
Одновременно подготовленные иранским КСИР радикальные шиитские группировки поддерживали режим Асада в боях против суннитских джихадистов и других противников.
Известно, что в этой войне участвовали также сотни (а по некоторым данным, даже тысячи) радикальных исламистов из Азербайджана. Большинство из них присоединились к ИГИЛ и другим джихадистским группировкам суннитского толка, а меньшая часть была завербована Ираном и действовала на стороне Асада в составе радикальных шиитских подразделений. Впрочем, джихадисты из Азербайджана, республик Центральной Азии и Северного Кавказа нередко сражались и друг с другом. Например, когда произошел раскол между «Аль-Каидой» и ее сирийским ответвлением, позднее преобразованным в «Хайят Тахрир аш-Шам», и ИГИЛ. Тогда одни террористы из бывших советских республик отделились от «Хайят Тахрир аш-Шам» и создали свои группировки, а другие сохранили верность идеологии ИГИЛ.
Предположительно большинство азербайджанцев, присоединившихся в Сирии к «джихаду», погибли в результате ударов международной коалиции, возглавляемой США, российских ВВС и армии Асада. Некоторые вернулись на родину, где были арестованы и осуждены местными спецслужбами.
До недавнего времени было известно, что оставшиеся в живых азербайджанские джихадисты (вероятно, речь идет о нескольких десятках боевиков) действуют вместе с джихадистами из Северного Кавказа в составе группировки «Джундуллах», контролирующей небольшую территорию в горном регионе между провинциями Идлиб и Латакия.
Известно также, что ранее на этой территории неоднократно происходили столкновения между «Джундуллах» и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», которая до недавнего времени контролировала большую часть Идлиба и даже сформировала там свою администрацию.
Когда «Хайят Тахрир аш-Шам», заручившись поддержкой ряда группировок, входящих в поддерживаемую Турцией «Сирийскую национальную армию», начала марш в Алеппо, а затем и в Дамаск, в соцсетях появились видеозаписи, на которых были замечены джихадисты из республик Центральной Азии.
Отмечается также, что боевиков из Азербайджана там не было, поскольку радикальная террористическая группировка «Джундуллах» не присоединилась к силам, выступившим против режима Башара Асада, и по имеющимся данным продолжает удерживать свои позиции.
Отметим в этой связи, что в Сирии до сих пор действует множество группировок, отказавшихся поддержать «Хайят Тахрир аш-Шам», что, по мнению экспертов, говорит о неизбежности новых столкновений.
Следует отметить, что подданные иностранных государств, общая численность которых составляет около десяти тысяч человек, лишь часть боевой силы «Хайят Тахрир аш-Шам» и дружественных ей группировок. В то же время, присутствие радикально настроенных иностранных боевиков, имеющих за плечами опыт участия в боевых действиях, рассматривается не только как риск для стабильности самой Сирии, но и как потенциальная угроза безопасности странам, в которые они могут вернуться.
«Это будет одной из самых больших проблем с точки зрения США, потому что эти боевики не являются коренными сирийцами, – считает Аарон Зелин, старший научный сотрудник Вашингтонского института. – Сирийцы в «Хайят Тахрир аш-Шам», вероятно, беспокоят Соединенные Штаты куда меньше, чем иностранные боевики».
И хотя после свержения правительства Асада лидеры «Хайят Тахрир аш-Шам» пообещали проводить в стране политику толерантности и инклюзивности, опасения по поводу нарушений боевиками ХТШ прав человека и их связей с рядом террористических групп, действующих на территории Сирии, по-прежнему сохраняются.
На одном из верифицированных видеороликов, снятых в сирийском поселении Дейр Семаан, запечатлены десятки вооруженных людей в военной форме, стоящих на месте христианского монастыря, расположенного примерно в 30 километрах к северо-западу от Алеппо. На видео, снятом 3 декабря, один из боевиков заявляет на таджикском языке, что группировка захватила эту территорию у «неверных». О какой именно группировке идет речь, непонятно. Известно лишь, боевики из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана входят в несколько мелких подразделений, связанных с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», в том числе, «Катибат аль-Имам аль-Бухари» и Туркестанская бригада.
По словам одного из сотрудников спецслужб Таджикистана, давшего на условиях анонимности интервью радиостанции «Озодлик», кадры с таджиками в Сирии «сильно тревожат» власти страны, поскольку боевики, вернувшись на родину, могут сыграть роль «бомбы замедленного действия».
«Такие видео еще раз напоминают нам, что эти люди могут однажды вернуться в Таджикистан и устроить здесь крупную проблему», – сказал этот сотрудник.
На другом видео, которое было снято 30 ноября, когда группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» захватила Алеппо, мужчина с автоматом утверждает на албанском языке, что боевики сражаются за «освобождение от угнетения», намекая на жесткое правление режима Асада. Боевик называет взятие Алеппо «великой победой». На его одежде отчетливо видны знаки отличия Albanian Tactical - подразделения Xhemati Alban, считающегося подгруппой организации «Хайят Тахрир аш-Шам», в составе которой воюют этнические албанцы, в основном, из Албании, Косово и Северной Македонии.
«Это хорошо структурированная исламистская джихадистская группа, действующая под эгидой «Хайят Тахрир аш-Шам», - пояснил Адриан Штуни, американский эксперт по безопасности и радикализации. - Albanian Tactical фокусируется на обучении конкретным военным навыкам, включая снайперскую подготовку и взрывотехнику, а также обучение бойцов тактике боя. Это демонстрирует переход подразделения от простого боевого участия к стратегической силе внутри «Хайят Тахрир аш-Шам».
Напомним, что после вспыхнувшей в 2011 году гражданской войны, в Сирию, чтобы примкнуть к экстремистским группировкам «Исламское государство» («ИГ») и «Джебхат ан-Нусра», устремились сотни этнических албанцев. По оценкам официальной Тираны, в настоящее время в Сирии находятся около тридцати граждан Албании.
Как сообщают наблюдатели, часть европейцев присоединилась к вооруженным группировкам в Сирии под воздействием радикальных роликов в интернете. Другие же были мотивированы либо религиозными убеждениями и идеями джихада, либо деньгами, которые предлагали лидеры различных вооруженных группировок.