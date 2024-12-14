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Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии
Новость дня
Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии

Эйнулла Фатуллаев спустился в бункер террористической РКК

видео
02:00 1116

Журналист Эйнулла Фатуллаев находится в Сирии. Журналист представляет на сайте haqqin.az и своем Youtube-канале репортажи из северо-западной части страны, в частности из Африна, Тель Рефаата, Манбиджа, Дер Баллоута, Джиндереса и других городов и провинций, в которых происходят революционные изменения после падения режима Асада.

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