Турки выдворили иранскую армию

Единственным незыблемым законом в распавшемся де-факто на три части сирийском государстве остается «закон джунглей». Нет ни полиции, ни судов, ни исполнительной власти, ни законодательного собрания. Есть только спецслужбы. К тому же не сирийские, а иностранных государств. Страна наводнена оружием и спецслужбами. Да, и еще жаждой мести, слившейся с глубочайшей неприязнью ко всему людскому. «А куда подевались могущественные спецслужбы Сирии?», - спрашиваю за стаканчиком вкусного мате (напитка из сушеных листьев падуба) 61-летнего Мавла Абдуха, бывшего сотрудника мухафазы Дэйр Баллоута. Сирийцы издавна пристрастились к парагвайскому напитку, поговаривая, что и сам Башар Асад выпивал в день несколько стаканчиков мате. «Неужели столь могущественная Idarat al-Amn al-Siyasi (политическая контрразведка Асадов) могла в одночасье кануть в небытие?»

Мавла, лукаво улыбаясь, буквально прошипел, указывая пальцем вниз: «Они сели на дно. Аллах знает, когда это чудовище вместе с генералитетом восстанет из пепла. А то, что они восстанут в ипостаси какого-то монстра, как восстали генералы Саддама в облике ИГИЛ, у меня не вызывает никаких сомнений. Государство сожгли, а пепел развеяли по всей стране». Семена мести зародятся! Кто знает, удалось бы мне дописывать новый репортаж из Сирии, если бы в долине Дэйр Баллоута, оказавшейся под властью протурецкой Сирийской Национальной Армии, мне не посчастливилось познакомиться с Мавлом Абдухом. После приятного чаепития мы спустились на центральную улицу мухафазы, где на нас напала черносотенная толпа беженцев из другой сирийской долины – Дэйр эз-Зор, захваченной курдской Сирийской Демократической Армией. Вооруженные огромными булыжниками разъярённые женщины и дети свирепо набросились на нас с оператором. Пытались отобрать смартфон с камерой. Но благодаря стойкости оператора и револьверу Абдуха обезумевшая толпа отошла. В какой-то момент они поняли, что Абдух не блефует и обязательно выстрелит. В первого попавшегося. Шаг за шагом стали отходить, бросая камни. Вот они разлетевшиеся осколки асадовской тирании. Один осколок пролетел мимо виска…

Сирия семимильными шагами устремилась в пучину палестинского безвременья, ливанского проклятья, иракской драмы. Автомат Калашникова в руках сирийских подростков – культовая погремушка, которой можно отпугнуть недоброжелателей. Подобное мне приходилось встречать в Дахье (Бейруте), Мосуле и Западном Берегу. Кто же может остановить шторм истории, унесший в бездну последний кусочек Леванта? Народы Леванта беспомощно задыхаются в порочном треугольнике политической антиутопии. Народы, которые отвергли тиранию не готовы к построению демократии. Ибо демократия – это абсолютная власть просвещенного народа. А застывший между тиранией и демократией народ как правило подпадает под власть перманентного хаоса. Который превращается в непоколебимый постулат. Сломать этот постулат может лишь новая тирания. Что и произошло с Египтом, который чудом вырвался из замкнутого круга… Анархия сирийского безвременья ударила взрывной волной по границам устоявшихся государств, той же Турции и Израиля, вознамерившихся встать на пути ползучего разрушительного хаоса. Анкара закрывается железным занавесом на территории, когда-то называвшейся Сирией, 30-километровым буферным поясом. Избавив древний Африн от засилья марксистско-террористической подполья РКК, которую в Сирии стали называть по-другому – сирийско-демократическим фронтом, Анкара проложила путь борьбы с подпольем до Тель Рифаата и Манбиджа… Иду по центральным улицам Африна. Что удалось создать Турции за минувшие четыре года своего присутствия в городе, преимущественно населенного курдами? Сюда вернулись государственные институты и правопорядок. Пусть не свои, но кто искал у Асада справедливости?

«Как хорошо, что пришли турки, – открыто признается один из владельцев центральной лавки 65-летний курд по имени Адо. – Да, мы очень бедны. У нас нет ни своей валюты, ни экономики. Но хотя бы появились полиция с судом». Впрочем, это единственные атрибуты государственной власти. И в этом городе вся полнота власти у войсковых подразделений Сирийской национальной армии (СНА). Поражает еще один парадокс: после спецоперации «Оливковая ветвь» курдские повстанцы нашли пристанище не каком-либо курдском городе, а в арабском Тель Рафаате. «Убейте, но я не могу понять и простить наших арабов, сдавших город РКК», – с горечью осуждает своих один из представителей нового муниципалитета в Тель Рафаате Муслим Абдулахад. Новая власть формируется на наших глазах. В зале, где еще на прошлой неделе заседали боевики из РПК/ОНС, собираются активисты и сторонники СНА. Муслим – единственный, кто говорит по-турецки. Турки ныне в Тель Рафаате, как и во всей приграничной зоне – титульная нация. Нас принимают за гостей из Стамбула, и подозрительность на лицах быстро сменяется восторженностью и пиететом. «Наши арабы жили под властью этих бандитов, но турки подарили нам свободу», - уверяет Муслим…

Однако бойцы РПК оставили после себя не одни призраки смерти и руины, но и комплекс подземных сооружений и бункеров, многокилометровые тоннели. «Хотите посмотреть?» - прищуриваясь спрашивает Абдул Джаббар – боец СНА. Привычно отвечаю вопросом на вопрос: «А как же?» Вот мы уже и в бункере курдских террористов. Спасаясь от наступающей турецкой армии, курды спаслись через многокилометровый тоннель, который ведет на Манбидж и Ракку. «Этот тоннель они строили около 7 лет. До Манбиджа мы все прочистили. А вот что касается Раккы…». И после этой фразы наш провожатый задумался, достал пистолет… и после недолгой паузы предложил выйти из подземелья. Мы очутились среди руин на окраине Тель Рафаата. «Может лучше в Манбидж не по тоннелю РКК, а по автомобильной дороге?» - переспрашиваю бойца СНА. Ведь несколько дней назад турки выбили РКК и из Манбиджа?!