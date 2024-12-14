У Америки будет спецпосланник по «горячим точкам»

«Рик будет работать в некоторых наиболее горячих точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею. <...> Рик всегда будет бороться за мир через силу и всегда будет ставить Америку на первое место», — добавил Трамп.

Гренеллу 58 лет. Во время первого срока республиканца (январь 2017 — январь 2021) был послом в Германии, затем исполнял обязанности директора Национальной разведки США (февраль — май 2020 года). Также служил специальным представителем президента на мирных переговорах Сербии и Косово.

Трамп высоко оценил его работу перед отставкой, назвав «величайшим исполнителем всех времен на любой должности». В 2020-м Трамп отправил его договариваться с Сербией о признании Косово, во время поездки Гренелл предложил переименовать промышленное водохранилище Уджман, соединяющее Косово и Сербию, в «озеро Трампа», однако переговоры провалились.

В 2024 году, на своем последнем предвыборном митинге, Трамп назвал Гренелла «очень особенным человеком» с большим талантом. По сведениям Politico, Гренелл стремился получить должность госсекретаря, считая другие должности провальным результатом. В результате пост госсекретаря получил сенатор Марко Рубио, а Гренеллу предложили должность директора национальной разведки, но он отказался. Собеседники издания допустили, что Гренелл однажды все-таки станет госсекретарем, если Рубио покинет должность досрочно, и отметили способность будущего спецпосланника «играть в долгую» и ждать работу, которую он действительно хочет. По данным Reuters, Гренелл является автором одного из планов по российско-украинской войне, который изучает Трамп. Его детали неизвестны.