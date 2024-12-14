Секретные переговоры Израиля и Иордании

Представители Минобороны и служб безопасности Иордании и Израиля провели секретные переговоры. Их целью была координация действий в отношении ситуации в Сирии.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, участники переговоров обсудили ситуацию в Сирии и взаимодействие Израиля и Иордании с группировками, которые сейчас формируют переходное правительство. На встрече поднималась тема растущей угрозы контрабанды оружия на Западный берег реки Иордан, что может привести к обострению ситуации на палестинской территории.

Граничащие с Сирией Израиль и Иордания заявили, что хотят работать вместе над решением общих проблем безопасности.