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Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии
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Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии

Секретные переговоры Израиля и Иордании

09:18 1146

Представители Минобороны и служб безопасности Иордании и Израиля провели секретные переговоры. Их целью была координация действий в отношении ситуации в Сирии.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, участники переговоров обсудили ситуацию в Сирии и взаимодействие Израиля и Иордании с группировками, которые сейчас формируют переходное правительство. На встрече поднималась тема растущей угрозы контрабанды оружия на Западный берег реки Иордан, что может привести к обострению ситуации на палестинской территории.

Граничащие с Сирией Израиль и Иордания заявили, что хотят работать вместе над решением общих проблем безопасности.

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