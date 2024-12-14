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Напряженность между Турцией и Францией

09:55 2160

Доклад Министерства обороны Франции об изготовлении турецких беспилотников вызвал напряженность в отношениях между Парижем и Анкарой из-за обнародования спутниковых снимков объектов стратегического значения Турции.

Об этом говорится в публикации турецкого военного портала Defence Türk.

«Шестидесятипятистраничный доклад «Турецкая беспилотная промышленность», подготовленный Генеральным управлением международных отношений и стратегии (DGRIS) Министерства обороны Франции в июле, но обнародованный в октябре, как сообщается, вызвал дипломатическую напряженность между Парижем и Анкарой», — говорится в материале.

По данным портала, Министерство национальной обороны Турции потребовало от посольства Франции в Анкаре заявление и отзыв исследования, в котором содержались спутниковые снимки стратегических объектов по производству БПЛА.

Посольство Франции передало в Париж запросы Министерства национальной обороны Турции. Минобороны Франции обратилось с соответствующей просьбой к компании Affinis Défense, которая является филиалом корпоративной разведывательной фирмы Филиппа Шаброля Affinis Conseil, а также к компании Eurocrise, являющейся его субподрядчиком, написавших доклад, и попросили убрать доклад со своих сайтов.

Минобороны Франции, указывает Defence Türk, попросило написавших доклад субподрядчиков снять публикацию со своих сайтов.

Французская сторона утверждает, что доклад составлен на основе исследования открытых источников (OSINT) и якобы не содержит конфиденциальной информации.

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