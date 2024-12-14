Украинцы пошли в наступление. Русские отступили

Отмечается, что российские войска приступили к выдвижению штурмовых групп для захвата села.

Возле села Песчаное в Донецкой области Украины произошел встречный бой между украинскими и российскими военными, в результате ВСУ удалось заставить россиян отступить. Об этом сообщил проект DeepState.

«Так совпало, что в это же время были запланированы стабилизационные действия наших войск в направлении села Шевченко», - говорится в сообщении.

Ориентировочно силы обеих сторон были равны. «Произошло встречное сражение с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко», - заявили в DeepState.

«Хороших новостей становится меньше, поэтому цените то, что есть», - добавили аналитики.

Российские военные Telegram-каналы сообщали ранее, что ВСУ начали контрнаступление на Покровском направлении. Согласно информации источников, руководство ВСУ перебросило в данный район целую бригаду.