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Грозный снова атакован

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10:28 1265

В столице Чечни Грозном прогремели взрывы. Город находится под атакой беспилотников.

По словам жителей Грозного, целью атаки стали база ОМОНа и спецполк полиции. На одной из видеозаписей в сети виден дрон самолетного типа, пикирующий на город. В месте его падения раздается взрыв.

Телеграм-канал Niyso пишет , что «помимо базы ОМОНа и 2-го полка, дрон также упал на военную базу, откуда обычно отправляют в Украину людей».

Официальной информации пока нет.

Тремя днями ранее беспилотники уже атаковали Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров 12 декабря сообщал, что четыре бойца получили ранения при взрыве БПЛА над казармами спецполка полиции им. Ахмата Кадырова.

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