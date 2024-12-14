Неопознанные дроны все больше пугают американцев

По словам губернатора, взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта примерно на час «из-за активности дронов в воздушном пространстве». «Это зашло слишком далеко», — сказала Хокул.

Она призвала принять закон, наделяющий правоохранительные органы штатов и аналогичные органы на местном уровне бороться с дронами, с целью обезопасить людей и критически важную инфраструктуру.

Армия США и другие органы по закону не могут сбивать беспилотники, если только аппараты не представляют непосредственной угрозы. Наблюдение с воздуха не подпадает под это определение.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать «таинственные» беспилотники, появившиеся последнее время в разных частях страны.

Bloomberg писал, что сообщения о дронах, летающих над военными объектами, железнодорожными станциями, линиями электропередач, полицейскими участками и водохранилищами, стали поступать из штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк. По данным Белого дома и Минобороны США, угроза со стороны беспилотников отсутствует.

В середине октября группа беспилотников в течение 17 дней появлялась над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в штате Вирджиния, однако Пентагон тогда затруднился с ответной реакцией.