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Неопознанные дроны все больше пугают американцев

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10:50 390

Работа международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк была приостановлена из-за неопознанных беспилотников.

Об этом заявила губернатор Кэти Хокул, передает NBC News.

По словам губернатора, взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта примерно на час «из-за активности дронов в воздушном пространстве». «Это зашло слишком далеко», — сказала Хокул.

Она призвала принять закон, наделяющий правоохранительные органы штатов и аналогичные органы на местном уровне бороться с дронами, с целью обезопасить людей и критически важную инфраструктуру.

Армия США и другие органы по закону не могут сбивать беспилотники, если только аппараты не представляют непосредственной угрозы. Наблюдение с воздуха не подпадает под это определение.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать «таинственные» беспилотники, появившиеся последнее время в разных частях страны.

Bloomberg писал, что сообщения о дронах, летающих над военными объектами, железнодорожными станциями, линиями электропередач, полицейскими участками и водохранилищами, стали поступать из штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк. По данным Белого дома и Минобороны США, угроза со стороны беспилотников отсутствует.

В середине октября группа беспилотников в течение 17 дней появлялась над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в штате Вирджиния, однако Пентагон тогда затруднился с ответной реакцией.

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