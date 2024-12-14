Россиянин подорвал в Донецке экс-начальника колонии

Об этом 15 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ в «ДНР».

Федеральная служба безопасности России сообщила, что задержала жителя Донецка, подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля в центре Донецка 9 декабря.

По версии российской спецслужбы, задержанный установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно произвел подрыв. В ФСБ сообщили, что мужчина, личность которого не раскрывается, якобы действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. В Следственном комитете заявили, что украинские спецслужбы обещали исполнителю 10 тысяч долларов.

По словам главы «ДНР» Дениса Пушилина, «задержан гражданин Российской Федерации, причастный к убийству общеопасным способом российского офицера в столице региона».

Внедорожник взорвался в центре Донецка 9 декабря, из-за чего пострадали двое местных жителей — мужчина и женщина, сообщил Следственный комитет, не раскрывая личностей пострадавших. Телеграм-каналы утверждали, что в результате взрыва погиб бывший начальник колонии в Еленовке на территории «ДНР» Сергей Евсюков, а его жене оторвало ногу. Официально информация о гибели Евсюкова не подтверждена.

В колонии в поселке Еленовка под Донецком в результате ракетного удара в июле 2022 года погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных и 75 получили ранения. Генштаб ВСУ обвинил в произошедшем Россию, Минобороны РФ — Украину. Служба безопасности Украины обвиняла бывшего начальника колонии Сергея Евсюкова и его заместителя Дмитрия Неелова в том, что они сознательно затягивали с эвакуацией раненых украинских пленных.