USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии
Новость дня
Лидер оппозиции готов стать президентом Сирии

Россиянин подорвал в Донецке экс-начальника колонии

11:05 331

Федеральная служба безопасности России сообщила, что задержала жителя Донецка, подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля в центре Донецка 9 декабря.

Об этом 15 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ в «ДНР».

По версии российской спецслужбы, задержанный установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно произвел подрыв. В ФСБ сообщили, что мужчина, личность которого не раскрывается, якобы действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. В Следственном комитете заявили, что украинские спецслужбы обещали исполнителю 10 тысяч долларов.

По словам главы «ДНР» Дениса Пушилина, «задержан гражданин Российской Федерации, причастный к убийству общеопасным способом российского офицера в столице региона».

Внедорожник взорвался в центре Донецка 9 декабря, из-за чего пострадали двое местных жителей — мужчина и женщина, сообщил Следственный комитет, не раскрывая личностей пострадавших. Телеграм-каналы утверждали, что в результате взрыва погиб бывший начальник колонии в Еленовке на территории «ДНР» Сергей Евсюков, а его жене оторвало ногу. Официально информация о гибели Евсюкова не подтверждена.

В колонии в поселке Еленовка под Донецком в результате ракетного удара в июле 2022 года погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных и 75 получили ранения. Генштаб ВСУ обвинил в произошедшем Россию, Минобороны РФ — Украину. Служба безопасности Украины обвиняла бывшего начальника колонии Сергея Евсюкова и его заместителя Дмитрия Неелова в том, что они сознательно затягивали с эвакуацией раненых украинских пленных.

Грозный снова атакован
Грозный снова атакован видео
10:28 1269
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
10:20 1729
Напряженность между Турцией и Францией
Напряженность между Турцией и Францией
09:55 2172
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл»
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл» в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
14 декабря 2024, 20:57 6851
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция
01:15 3209
Путин разбудил стратегического противника
Путин разбудил стратегического противника горячая тема
14 декабря 2024, 18:10 11819
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор
00:53 6047
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким турецкий марш
14 декабря 2024, 21:33 5259
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
14 декабря 2024, 23:27 10500
Смерть ближе, чем жизнь
Смерть ближе, чем жизнь сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
14 декабря 2024, 01:41 9717
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира!
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира! ФОТО, ВИДЕО
14 декабря 2024, 20:06 4271

ЭТО ВАЖНО

Грозный снова атакован
Грозный снова атакован видео
10:28 1269
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
10:20 1729
Напряженность между Турцией и Францией
Напряженность между Турцией и Францией
09:55 2172
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл»
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл» в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
14 декабря 2024, 20:57 6851
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция
01:15 3209
Путин разбудил стратегического противника
Путин разбудил стратегического противника горячая тема
14 декабря 2024, 18:10 11819
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор
00:53 6047
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким турецкий марш
14 декабря 2024, 21:33 5259
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
14 декабря 2024, 23:27 10500
Смерть ближе, чем жизнь
Смерть ближе, чем жизнь сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
14 декабря 2024, 01:41 9717
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира!
Дадаш Дадашбейли впервые стал серебряным призером чемпионата мира! ФОТО, ВИДЕО
14 декабря 2024, 20:06 4271
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться