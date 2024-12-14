Глава российской разведки о контактах с ЦРУ

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что не общался с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом по теме украинских ударов западным дальнобойным оружием по территории России и ответа российской армии c использованием баллистической ракетой «Орешник».

«Нет, не общался», — сказал Нарышкин РИА Новости.

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Ракета может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн. Ее максимальная дальность поражения — 5,5 тыс. км, она развивает скорость до 10 махов (около 12,4 тыс. км/ч). Впервые об «Орешнике» стало известно 21 ноября, когда президент Владимир Путин сообщил об ударе по военно-промышленному комплексу в Днепре. Это стало ответом на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по территории России ракет ATACMS и Storm Shadow в Курской и Брянской областях.