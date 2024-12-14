USD 1.7000
EUR 1.7789
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Турки выдворили иранскую армию
Новость дня
Турки выдворили иранскую армию

Глава российской разведки о контактах с ЦРУ

11:26 1191

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что не общался с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом по теме украинских ударов западным дальнобойным оружием по территории России и ответа российской армии c использованием баллистической ракетой «Орешник».

«Нет, не общался», — сказал Нарышкин РИА Новости.

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Ракета может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн. Ее максимальная дальность поражения — 5,5 тыс. км, она развивает скорость до 10 махов (около 12,4 тыс. км/ч). Впервые об «Орешнике» стало известно 21 ноября, когда президент Владимир Путин сообщил об ударе по военно-промышленному комплексу в Днепре. Это стало ответом на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по территории России ракет ATACMS и Storm Shadow в Курской и Брянской областях.

Около 500 ударов Израиля по Сирии
Около 500 ударов Израиля по Сирии
12:56 772
Турки выдворили иранскую армию
Турки выдворили иранскую армию сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
02:27 9209
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор; все еще актуально
00:53 7337
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках видео
11:53 2237
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
10:20 4603
Напряженность между Турцией и Францией
Напряженность между Турцией и Францией
09:55 4715
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл»
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл» в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
14 декабря 2024, 20:57 7333
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция
01:15 3771
Путин разбудил стратегического противника
Путин разбудил стратегического противника горячая тема
14 декабря 2024, 18:10 12452
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким турецкий марш
14 декабря 2024, 21:33 5583
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
14 декабря 2024, 23:27 11878

ЭТО ВАЖНО

Около 500 ударов Израиля по Сирии
Около 500 ударов Израиля по Сирии
12:56 772
Турки выдворили иранскую армию
Турки выдворили иранскую армию сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
02:27 9209
Армения не отказывается от судьбы Украины
Армения не отказывается от судьбы Украины наш обзор; все еще актуально
00:53 7337
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках
«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках видео
11:53 2237
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
Украинцы пошли в наступление. Русские отступили
10:20 4603
Напряженность между Турцией и Францией
Напряженность между Турцией и Францией
09:55 4715
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл»
«Стратегическое поражение Ирана… На очереди режим аятолл» в гостях у haqqin.az известный иранский писатель Мортеза Негахи
14 декабря 2024, 20:57 7333
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит
Блинкен в Анкаре, Калын в Дамаске. Но это еще ничего не значит наша корреспонденция
01:15 3771
Путин разбудил стратегического противника
Путин разбудил стратегического противника горячая тема
14 декабря 2024, 18:10 12452
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким
Турецкий газовый хаб станет еще более турецким турецкий марш
14 декабря 2024, 21:33 5583
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
Северокорейцы открыли огонь по кадыровцам: множество погибших
14 декабря 2024, 23:27 11878
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться