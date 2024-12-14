Француз устроил бойню и сдался полиции

На севере Франции мужчина застрелил пятерых человек, четверо из которых погибли неподалеку от лагеря мигрантов возле города Дюнкерк. Еще одна жертва была убита в соседнем населенном пункте Вормут, сообщает Le Monde.

По официальным данным, подозреваемый, 22-летний гражданин Франции, самостоятельно сдался в жандармерию города Гивельд, заявив, что является исполнителем этих убийств. Причины его действий пока неизвестны. По этому факту прокуратура открыла расследование.

Сейчас подтверждено, что в результате стрельбы погибли двое агентов службы безопасности, а также двое мигрантов. Еще одна жертва – мужчина в возрасте около 30 лет, по предварительным данным, был застрелен во дворе собственного дома в Вормуте. Как сообщается, он вышел на улицу после того, как услышал звук автомобиля, а нападающий выстрелил в него и скрылся.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и выясняет мотивы преступления.