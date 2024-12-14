«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках
Сирийский журналист Махер Акра опубликовал видео, демонстрирующее крупную партию таблеток каптагона, спрятанных, как он пишет, в кабельных катушках и электросчетчиках недалеко от Дамаска.
На днях Reuters сообщило об обнаружении крупной нарколаборатории в городе Дума, пригороде Дамаска. Ее нашли представители сирийской оппозиции, которые заявили, что в лаборатории производились тысячи таблеток каптагона. Многие из них были маркированы логотипами двойного полумесяца или словом Lexus, символизирующими этот наркотик, известный как «кокаин для бедных».
Hundreds of thousands of pills were discovered hidden in cable reels and electricity meters near Damascus. pic.twitter.com/UfYgszlOFp— Maher Akraa (@maherakraa) December 14, 2024
В Сирии производится до 80% мирового объема каптагона. Доходы от производства и продажи наркотика втрое превышают прибыли мексиканских наркокартелей, а сам каптагон экспортируется под видом грузов с овцами, листьями чая и другими товарами, отмечает The Insider.
Действующее вещество каптагона, фенетиллин, было создано в Германии как более мягкая альтернатива амфетамину в 1960-х и использовалось в лечебных целях. Позже его запретили к производству как психотропное вещество. Каптагон распространился на Ближнем Востоке.
The Insider напоминает, что производство каптагона было тесно связано с окружением сирийского лидера Башара Асада. Прибыль от каптагона использовалась для финансирования армии, закупки оружия и удержания лояльности высших чиновников и военных.