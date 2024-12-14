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«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках

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11:53 2242

Сирийский журналист Махер Акра опубликовал видео, демонстрирующее крупную партию таблеток каптагона, спрятанных, как он пишет, в кабельных катушках и электросчетчиках недалеко от Дамаска.

На днях Reuters сообщило об обнаружении крупной нарколаборатории в городе Дума, пригороде Дамаска. Ее нашли представители сирийской оппозиции, которые заявили, что в лаборатории производились тысячи таблеток каптагона. Многие из них были маркированы логотипами двойного полумесяца или словом Lexus, символизирующими этот наркотик, известный как «кокаин для бедных».

В Сирии производится до 80% мирового объема каптагона. Доходы от производства и продажи наркотика втрое превышают прибыли мексиканских наркокартелей, а сам каптагон экспортируется под видом грузов с овцами, листьями чая и другими товарами, отмечает The Insider.

Действующее вещество каптагона, фенетиллин, было создано в Германии как более мягкая альтернатива амфетамину в 1960-х и использовалось в лечебных целях. Позже его запретили к производству как психотропное вещество. Каптагон распространился на Ближнем Востоке.

The Insider напоминает, что производство каптагона было тесно связано с окружением сирийского лидера Башара Асада. Прибыль от каптагона использовалась для финансирования армии, закупки оружия и удержания лояльности высших чиновников и военных.

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