«Наследие режима Асада»: крупная партия каптагона в электросчетчиках

Сирийский журналист Махер Акра опубликовал видео, демонстрирующее крупную партию таблеток каптагона, спрятанных, как он пишет, в кабельных катушках и электросчетчиках недалеко от Дамаска.

На днях Reuters сообщило об обнаружении крупной нарколаборатории в городе Дума, пригороде Дамаска. Ее нашли представители сирийской оппозиции, которые заявили, что в лаборатории производились тысячи таблеток каптагона. Многие из них были маркированы логотипами двойного полумесяца или словом Lexus, символизирующими этот наркотик, известный как «кокаин для бедных».