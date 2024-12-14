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Глава соцсети поможет Трампу разоблачать «ложную информацию под названием «Россия»

12:16 949

Президент США Дональд Трамп номинировал Дэвина Нуньеса, бывшего американского законодателя, который сейчас руководит социальной медиаплатформой Truth Social, на пост председателя Консультативного совета по разведке при президенте. Об этом информирует «Голос Америки».

«Дэвин будет опираться на свой опыт председателя комитета по разведке Палаты представителей и своей ключевой роли в разоблачении ложной информации под названием «Россия, Россия, Россия», чтобы предоставить мне независимые оценки эффективности и правильности деятельности разведывательного сообщества США», - написал Трамп.

Во время первого срока Трампа в Белом доме Нуньес возглавлял комитет по разведке Палаты представителей США. Будучи председателем комитета, он утверждал, что ФБР вступило в сговор против Трампа в ходе расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. На этих выборах Трамп победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон, напоминает «Голос Америки».

Президентский консультативный совет по разведке - это группа при Белом доме, которая предлагает президенту независимую оценку эффективности и планирования работы разведывательных служб.

Нуньес останется генеральным директором Truth Social и будет работать в консультативном совете, говорится в сообщении Трампа.

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