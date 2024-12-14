В арабских странах опасаются народных восстаний

Правительство Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов обеспокоено возможными беспорядками в своих странах из-за свержения Башара Асада, пишет The Washington Post со ссылкой на опрошенных аналитиков, чиновников и дипломатов.

WP пишет, что страх перед возможными беспорядками особенно высок в Египте. Ранее президент Абдель Фатах Ас-Сиси «провел масштабные репрессии» против движения «Братьев-мусульман», чтобы разрушить его. Однако, пишет газета, часть населения в регионе все еще «молчаливо симпатизирует» движению.

Правительства арабских стран надеялись, что с возвращением Сирии в Лигу арабских государств и прочей реинтеграцией Башар Асад проведет внутренние реформы, а связи Сирии с Ираном ослабнут. «Башар все же разочаровал нас. Он не выполнил ни одного из своих обещаний», — сказал газете Али Шихаби, саудовский бизнесмен с тесными связями с королевской семьей.

Издание отмечает, что, когда Башар Асад сбежал из Сирии, арабские государства проявили осторожность и в публичных заявлениях призвали сирийцев обеспечить инклюзивность транзита власти и сохранить государственные институты. Представители повстанцев встретились с послами семи арабских стран и заверили, что дипмиссии находятся в безопасности.